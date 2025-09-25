Bakan Uraloğlu duyurdu: 1,6 trilyon liralık dev yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2018'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birine dönüştüğünü belirterek, "Son olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın 12 Eylül tarihli raporuna göre İstanbul Havalimanı günlük 1624 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu." dedi. "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nda konuşan Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla, milletin her bir ferdine dokunmayı, sesini duymayı, taleplerini dinlemeyi görev bildiklerini söyledi.

TERÖRÜN FATURASI 2 TRİLYON DOLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, terörün Türkiye'ye 2 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkardığını aktararak, "Bu sanayiye, üretime, refaha dönüşseydi, milletimize dağılsaydı bugün çok daha başka bir Türkiye olurdu elbette ama artık bu karanlık defteri kapatıyoruz çok şükür. Terörle mücadeleye harcanan kaynakları, artık üretime, teknolojiye, refaha yönlendiriyoruz. Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda bugün petrol üretiyoruz, milli yatırımlarımız yükseliyor. Mesela bakın geçtiğimiz günlerde 9,1 milyar lira yatırım bedeline sahip 3 kara yolu projesinin açılışını Tunceli'de yaptık. Terörün gölgesi kalktıkça, Tunceli'ye yerli ve yabancı turist akını başladığını yerinde müşahade ettik. Bir zamanlar terörün kol gezdiği Tunceli dağlarında, bugün huzurun ve barışın hakimiyetini görmek bizlere elbette mutlu etmiştir." diye konuştu.

İSTANBUL'UN ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPISINA YAKLAŞIK 1,6 TRİLYON LİRALIK DEV YATIRIM

İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeleri birer birer hayata geçirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 1,6 trilyon liralık dev yatırımlar yaptıklarını vurguladı.

ULUSAL DEMİR YOLU AĞI 199 KİLOMETREDEN 402 KİLOMETREYE ÇIKTI

Uraloğlu, İstanbul'a yapılan yatırımlar hakkında detaylı bilgiler vererek, şunları kaydetti: "350 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 795 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 357 kilometreden 799 kilometreye çıkardık. 183 kilometre olan otoyol uzunluğunu ise 424 kilometreye çıkardık. İstanbul'un ulusal demir yolu ağını 199 kilometreden 402 kilometreye ulaştırdık. İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'mızdan sonra tamamen yeni bir hat olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesinde de proje çalışmalarını başlattık. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresi 80 dakikaya inecektir. İstanbul'u bir baştan diğer başa, Marmaray, Levent-Hisarüstü, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metroları ve İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Kesimi ile Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı gibi modern metro ağlarıyla donattık. Şu anda da Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarımız sürdürüyoruz. Böylece, yapımı devam edenleri de tamamladığımızda inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu 188,3 kilometreye ulaşacak."

İSTANBUL HAVALİMANI GÜNLÜK 1624 UÇUŞ İLE AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI

Uraloğlu, her yıl Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında zirvede olan İstanbul Havalimanı'nın başarısını her geçen gün devam ettiğini kaydederek, "Son olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın 12 Eylül tarihli raporuna göre İstanbul Havalimanı günlük 1624 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Burayla ilgili, yapıldığı zaman, sırf bunun durdurulması noktasında bir dünya eylem vardı. Bugün düşünün dünyanın hangi köşesine gidersek İstanbul Havalimanı'na bağlanma istekleri var, gayretleri var. Onun için ne kadar doğru iş yaptığımızı bu vesileyle de görmüş oluyoruz ve ödüllere de layık görülen bir havalimanı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. İstanbul'un güzel siluetini gölgeleyen Çamlıca tepesindeki 33 dağınık demir yığınını kaldırarak yerine dünyada bir ilk olan aynı anda 100 fm radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi'ni inşa ettik." diye konuştu.