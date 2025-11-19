Bakan Uraloğlu duyurdu: 2025'te 189 milyar liralık proje

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, 2003'ten bu yana 510 tarihi köprüyü restore ettiklerini, bu yıl 11 köprüyü daha ayağa kaldırarak kültürel mirası gelecek nesillere aktardıklarını söyledi. Türkiye'nin dört bir yanında otoyol ağını genişleterek, 3 bin 796 kilometreye çıkardıklarını aktaran Uraloğlu, "2028 sonunda 4 bin 330 kilometreye ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Marmara Bölgesi'nin, nüfusun yüzde 31'ine ve milli gelirin yüzde 45'ine ev sahipliği yaptığını ifade ederek, bölgedeki otoyol ringini sadece ulaşım değil, olası afet durumlarında hızlı müdahale ve güvenli tahliye altyapısı olarak da gördüklerini dile getirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir kesiminde çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli ile bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltarak boğaz çevresindeki alternatif ulaşım akslarını güçlendireceklerini bildirdi.

Uraloğlu, 2028'de Çanakkale Otoyolu'nun Kınalı-Malkara kesimini bitirerek, Marmara Bölgesinin batısında güçlü bir ring oluşturacaklarını ve Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu yapım çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

HAVALİMANI SAYISI ARTACAK

Hava yolu yatırımlarıyla Türkiye'yi küresel bir uçuş merkezi haline getirdiklerini kaydeden Uraloğlu, "Havalimanı sayımızı 58'e çıkardık, 175 ülkeyle havacılık anlaşmamız bulunuyor. Ülkemiz, 2024'te 231 milyon yolcuyla Avrupa'da 3. ve dünyada 7. sırada bulunuyor." bilgisini paylaştı.

Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul, Sabiha Gökçen, Antalya, Esenboğa, Adnan Menderes ve Dalaman Havalimanlarının, Avrupa ve dünya sıralamalarında elde ettikleri başarılarla Türkiye'nin havacılık altyapısındaki güçlü konumunu gözler önüne serdiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şöyle devam etti: "Havalimanı sayımızı, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarıyla 60'a çıkaracağız. 2003'te 60 olan dış hat uçuş sayımızı yüzde 492 artırarak, 2025'te 355 noktaya uçan dünyanın en büyük ağına sahip ülkeyiz. 17 Nisan'da İstanbul Havalimanı'nda başlattığımız üçlü bağımsız pist operasyonuyla, aynı anda üç uçağın iniş ve kalkış yapabildiği sistemleri devreye aldık. Bu adımla Avrupa'da ilk, dünyada ise ABD'den sonra ikinci ülke olduk. Dışa bağımlılığı azaltan yerli ve milli hava trafik yazılımımız, 7 havalimanında kullanılıyor ve tüm verileri tek ekranda toplayarak hava trafiğini daha güvenli hale getiriyor."

DÜNYANIN EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEYEN İLK 100 LİMANI ARASINDA

Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilik sektöründe büyüyen altyapısı ve stratejik yatırımlarıyla önemli bir merkez haline geldiğine işaret ederek, denizcilikte büyük bir yükseliş içinde olduklarını ve yük elleçleme miktarının 456 milyon tonu aştığını ifade etti.

Dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin Limanlarının yanına Aliağa Limanı'nı da eklediklerini belirten Uraloğlu, "Bu yıl denizcilikte ülkemize sınıf atlatan tarihi başarı elde ettik. 2002 yılında 17. sırada yer alan filomuz, 2025 yılının ilk yarısında 2 bin 203 gemiyle dünya deniz ticaretinde 10. sıraya yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Montrö Sözleşmesi'ndeki "Altın Frank" güncellemeleriyle, boğaz geçiş gelirlerinin son üç yılda 38 milyon dolardan 223 milyon dolara yükseldiğini anlatarak, tersanelerde yıllık üretimin yaklaşık 300 bin dedveyt ton kapasiteye, ihracat değerinin de kilogram başına 20 dolara çıktığını belirtti.

5G teknolojisiyle Türkiye'yi dijital dünyanın merkezine taşıdıklarının altını çizen Uraloğlu, geniş bant ve mobil abone sayısının 97 milyona ulaştığını, fiber altyapının ise 638 bin kilometreye çıktığını aktardı.

Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'yla dijital devlette örnek ülkeler arasında olduklarını, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler e-Devlet Endeksi'nde 193 ülke içinde 27'nci, Avrupa'da ilk 10'da olduklarının bilgisini verdi.

TÜRKSAT 7A İÇİN ÇALIŞMALARI

Geçen yıl uzaya fırlatılan yerli ve milli uydu Türksat 6A ile dünyada kendi uydusunu üreten 11 ülke arasına girdiklerini aktaran Uraloğlu, şunları söyledi:

"Türksat 7A için de çalışmalara başladık. Türksat 6A ile aktif haberleşme uydu sayımızı 6'ya çıkardık. Böylece dünya nüfusunun üçte ikisine, Asya'nın güneyine kadar ulaşıyoruz. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip bu proje, uzay sanayimizin en büyük adımıdır. Yurt dışına da hizmet satışlarımız devam ediyor. Ulaşımda ve alışverişte kolaylık sağlayan Tek Kart-Türkiye Kart projesini yaygınlaştırıyoruz. 5G teknolojisine geçiyoruz, iletişim hızımız 10 kat artacak. 16 Ekim'de yapılan 5G ihalesinden 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik. Bu kaynak, altyapı yatırımlarımızı ve AR-GE çalışmalarımızı güçlendirecek, ekonomimize katkı sağlayacak. 5G ile, düşük gecikme ve yoğun bağlantı altyapısıyla akıllı şehirlerden otonom araçlara, sanayiden eğitime kadar her alanda güçlü haberleşme altyapımızla yeni bir çağın kapılarını aralıyoruz. Türk Telekom'un imtiyaz süresini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile yapılan anlaşmayla 2050'ye kadar uzattık. Toplam bedel 20 milyar dolar, bunun 3 milyar doları uzatma, 17 milyar doları ise yatırım olarak anlaşılmıştır."

Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılının, ulaştırma ve haberleşmede büyük atılımların hayata geçtiği bir yıl olduğuna işaret ederek, "Yollarımız, havalimanlarımız, limanlarımız ve haberleşme altyapımızla Türkiye'nin çehresi değişti. 2025 yılında toplam yatırım tutarı 189 milyar lira olan 44 projeyi tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk." diye konuştu.

Sayıştay denetiminde ortaya konan bulguların Bakanlık birimlerince titizlikle ele alındığını anlatan Uraloğlu, 2024 raporundaki 23 bulgunun 14'ünün çözüldüğü, 9'u için çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, gelecek yıl Bakanlık ve ilgili birimlerin toplam bütçe ödeneğinin 605 milyar lira olarak öngörüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 13'lük bir artış olduğunu görüyoruz. Bakanlığımızın 2024 yılına ait kesin hesap rakamları tablo halinde sunulmuştur. Biz bu yolları sadece şehirleri değil, gönülleri birbirine bağlamak için yaptık. Bu köprüleri yalnızca yakaları değil, geleceği birleştirmek için kurduk. Son 23 yılda yaptıklarımız, bu aziz milletin özgüveninin en güçlü ifadesidir. 2026 yılı bütçemizin, Türkiye'nin büyüme hedeflerine yeni bir ivme kazandıracağına ve küresel rekabette ülkemizi daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum."

Uraloğlu'nun sunumu, muhalefet milletvekillerinin müdahalesiyle sık sık kesintiye uğradı. Milletvekillerinin sataşması sonucu Uraloğlu, "Yaptığımız yatırımları, vatandaşın verdiği vergilerle hayata geçiriyoruz. Söylediğim rakamlar her türlü otorite tarafından ölçülebilir." dedi.