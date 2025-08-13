Bakan Uraloğlu duyurdu! Milli banliyö tren setinin ikincisinin üretimi tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) tarafından Gaziray'da kullanılmak üzere üretilen milli banliyö tren setlerinin şehir içi raylı sistem taşımacılığında yeni bir dönemi başlattığını belirtti.

Tren setlerinin üretimine ilişkin bilgiler veren Uraloğlu, "Gaziray Projesi kapsamında milli banliyö tren setinin ikincisinin üretimini tamamladık. Milli banliyö tren setinde son testler başarıyla devam ediyor. Gaziantep trafiğine nefes aldıracak bu dev projede artık kendi ürettiğimiz yerli araçlarımız yolcu taşımacılığına başlayacak. Milli banliyö tren setlerimizi son kontroller ve sertifikasyon süreçlerinin ardından ilk yolculu seferlere hazır hale getireceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, her bir tren setinin işletme hızının saatte 90 kilometre ve araç gövdelerinin alüminyum olacak şekilde dizayn edildiğine dikkati çekerek, ikisi sürücü kabinli olmak üzere dört vagon araçtan oluşan her bir setin 206'sı oturan yolcu olmak üzere toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunu, araç içinde ayrıca tekerlekli sandalye için ayrılmış 2 bölüm de bulunduğunu belirtti.

Setlerde 32 yüksek güvenlikli yolcu kapısı ve 42 bilgilendirme ekranı olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Milli banliyö tren setlerimiz, kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış toplam 16 iç, 4 dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlarıyla da konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımındaki teknolojisiyle de dikkati çekiyor. Diğer banliyö hatlarıyla da uyumlu olacak şekilde ürettiğimiz banliyö setimizle bakım ve onarım süreçlerini de daha verimli hale getirdik."