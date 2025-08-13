Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Bakan Uraloğlu duyurdu! Milli banliyö tren setinin ikincisinin üretimi tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli banliyö tren setinin ikincisinin üretimini tamamladıklarını ve seferlere başlayabilmesi için testlerin başarıyla devam ettiğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Uraloğlu duyurdu! Milli banliyö tren setinin ikincisinin üretimi tamamlandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 16:29

ve Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) tarafından Gaziray'da kullanılmak üzere üretilen milli banliyö tren setlerinin şehir içi raylı sistem taşımacılığında yeni bir dönemi başlattığını belirtti.

Tren setlerinin üretimine ilişkin bilgiler veren Uraloğlu, "Gaziray Projesi kapsamında milli banliyö tren setinin ikincisinin üretimini tamamladık. Milli banliyö tren setinde son testler başarıyla devam ediyor. Gaziantep trafiğine nefes aldıracak bu dev projede artık kendi ürettiğimiz yerli araçlarımız yolcu taşımacılığına başlayacak. Milli banliyö tren setlerimizi son kontroller ve sertifikasyon süreçlerinin ardından ilk yolculu seferlere hazır hale getireceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Milli banliyö tren setinin ikincisinin üretimi tamamlandı

Bakan Uraloğlu, her bir tren setinin işletme hızının saatte 90 kilometre ve araç gövdelerinin alüminyum olacak şekilde dizayn edildiğine dikkati çekerek, ikisi sürücü kabinli olmak üzere dört vagon araçtan oluşan her bir setin 206'sı oturan yolcu olmak üzere toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunu, araç içinde ayrıca tekerlekli sandalye için ayrılmış 2 bölüm de bulunduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Milli banliyö tren setinin ikincisinin üretimi tamamlandı

Setlerde 32 yüksek güvenlikli yolcu kapısı ve 42 bilgilendirme ekranı olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Milli banliyö tren setlerimiz, kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış toplam 16 iç, 4 dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlarıyla da konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımındaki teknolojisiyle de dikkati çekiyor. Diğer banliyö hatlarıyla da uyumlu olacak şekilde ürettiğimiz banliyö setimizle bakım ve onarım süreçlerini de daha verimli hale getirdik."

Bakan Uraloğlu duyurdu! Milli banliyö tren setinin ikincisinin üretimi tamamlandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En az yakan 10 otomobil belli oldu: Bu araçlar akaryakıt istasyonlarının korkulu rüyası oldu
Memur olmak isteyenler dikkat! 52 kamu kurumu personel alacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri
ETİKETLER
#türkiye
#ulaştırma
#altyapı
#Gaziray
#Milli Banliyö Tren
#Türasaş
#Raylı Sistem
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.