28°
 İrem Çınar

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yozgat Havalimanı 2026 bitmeden açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İnşallah önümüzdeki sene, yıl sonuna kalmadan havalimanımızı açarak Yozgat'ın ve bölgenin kullanımına sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yozgat Havalimanı 2026 bitmeden açılacak
Ulaştırma ve Bakanı , yapımı devam edenYozgat Havalimanı’nda incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını, üstyapı imalatlarının ise hızla sürdüğünü belirterek, havalimanının önümüzdeki yıl sonuna kalmadan hizmete açılacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yozgat Havalimanı 2026 bitmeden açılacak

EN GEÇ 2026 YILININ SONUNDA TAMAMLANACAK

Bakan Uraloğlu, Sivas'ta Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilen ve tank taşıyabilen vagonların teslim törenine katıldıktan sonra Yozgat'a geçerek havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden teknik detaylar ve gelinen aşama hakkında bilgi alan Uraloğlu, devam eden çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Uraloğlu, Projede alt yapı işlerinin neredeyse bitirildiğini vurgulayarak, "Şu an üst yapı çalışmalarında ciddi bir ilerleme kaydedildi. Havalimanını en geç 2026 yılının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yozgat Havalimanı 2026 bitmeden açılacak

"YILDA 2 MİLYON YOLCUYA HİZMET EDECEK BİR TERMİNAL ALANI İÇİNDEYİZ"

Çalışmalarda sonlara yaklaşıldığını ifade eden Uraloğlu, "Zaman zaman ön görmediğimiz bazı problemlerle burada karşılaştık. Hiç suyun olmadığını düşündüğümüz zeminde bazı problemlerle karşılaştık. Onların çözülmesi belli bir zaman aldı. Bu zaman diliminde aynı zamanda yolumuzu hem Akdağmadeni yoluna, Sorgun yoluna, hem de Alaca yoluna bağlayacak olan, yolu bitirerek onu hizmete açmış olduk.

Havaalanıyla ilgili de bilgi veren Bakan Uraloğlu, "2 bin 600 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bir pist inşaatı. Bunu bitirdik. Yani geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanı. Yine etrafta yaklaşık 10 kilometrelik servis güvenlik yolunu bitirmiş olduk. Elbette kullanıma açmış olduk. Yine apronda 300 metreye 120 metrelik bir apron bitirdik. Aynı şekilde uçakların taksi yolu dediğimiz terminale yaklaşım yolları 265 metrelik bir yolunu beraberinde bitirmiş olduk. Onun haricinde burada yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek yirmi bin metrekarelik bir terminal alanının hali hazırda içerisindeyiz. Burada çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunu yılsonuna kadar çatısını kapatacağız ve çalışmalarımızı kış şartlarında da içerisinde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yozgat Havalimanı 2026 bitmeden açılacak

Toplam 32 bin metrekare kapalı alan elde edileceğini söyleyen Uraloğlu, "Güç merkezlerinden, teknik merkezlerine, güvenlik binalarına kadar, IRF binalarına kadar yangın söndürme araçlarının bulunacağı binalara kadar yaklaşık 500-600 civarında araca hizmet edecek bir otopark ve tamamen modern yapılarla donatılmış bir havaalanını biz bitireceğiz. Gerçekten şöyle kabaca bir baktığımızda kalite noktasında arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.

#türkiye
#abdulkadir uraloğlu
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#inşaat
#havalimanları
#altyapı
#Yozgat Havalimanı
#Yozgat Havalimanı
#Havalimanı İnşaatı
#Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.ş. (türasaş)
#Ulaşım Projeleri
#Ekonomi
