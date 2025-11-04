Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Yumaklı açıkladı: Çiftçiye 1,7 milyar lira yeni destek ödemesi

Bu sene gerçekleşen zirai don nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşandığı için Bakanlık destek ödemeleri gerçekleştirmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler için 1 milyar 723 milyon 575 bin lira daha ödeneceğini belirtti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 16:31

ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne () kayıtlı üreticilere, önceki ödemelerin devamı olarak 1 milyar 723 milyon 575 bin lira daha aktaracaklarını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS'ye kayıtlı üreticilere, önceki ödemelerin devamı olarak 1 milyar 723 milyon 575 bin lira daha aktaracaklarını ifade eden Yumaklı, "Böylece toplamda 22 milyar 148 milyon lira zirai desteği üreticilerimizin hesaplarına ulaştırılmış oldu. Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

