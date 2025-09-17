Bakan Yumaklı açıkladı: Erzurum'a 203 milyon liralık yatırım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum'un su kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla yapımına 2023 yılında başlanan Pasinler Kavuşturan Göleti için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi. Gövde sıyırma kazıları tamamlanan, derivasyon, dipsavak ve cebri boru imalatları devam eden Pasinler Kavuşturan Göleti'nde gelecek yıldan itibaren su tutulmasının planlandığını açıklayan Yumaklı, bölgede sulu tarıma geçilmesiyle birlikte üreticilerin farklı ürünler ekip dikebileceğini vurguladı.

203 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Bakan Yumaklı, projeye ilişkin şu bilgileri aktardı: "Pasinler Kavuşturan Göleti, bölge tarımı için büyük önem taşıyor. Proje tamamlandığında üreticilerimiz modern sulama ile tanışacak, bin 60 dekarlık tarım arazimiz modern sulama sistemine kavuşacak. Dadaşlar diyarı ilimizde yaklaşık 203 milyon liraya mal olması öngörülen göletin hizmete girmesi ve sulu tarıma geçilmesiyle sulama maliyetleri düşecek, hem verim hem de üreticilerimizin geliri artacak. Bölge kalkınmasına da büyük katkı sağlayan bu tür projelerin sayısını artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadim kentimizin su kaynaklarını değerlendirmeye ve bereketli topraklarını inşallah bu tür projelerle suyla buluşturmaya devam edeceğiz."

AYÇİÇEĞİ, MISIR, ŞEKER PANCARI VEKARPUZ

Yapım çalışmaları son hızıyla devam eden göletin kendileri için can suyu niteliğinde olduğunu belirten Kavuşturan Mahallesi Muhtarı ve üretici Sefa Taşçı, "Demirdöven Barajı sulamasından köyümüz faydalanmakta ama yetersizdi, sulanmayan arazilerimiz vardı. Bu göletle beraber Allah izin verirse diğer arazilerimiz de sulanacak ve ürün çeşitliliğimiz çoğalacak, çoğaldı da. Şu anda ayçiçeği, mısır, şeker pancarı ve yeni ürün olarak da karpuz ektik. Allah nasip ederse inşallah karpuzun en kalitelisini biz Erzurum Pasinler'de yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

GİDEN KÖYLÜLER GERİ DÖNÜYOR

Daha önce köyde su olmadığı için göçler yaşandığını aktaran Taşçı, "Çok göç vermiştik ama şimdi örnekleri de var, dışarıdan, toprağını bırakıp giden, sulayamayarak arazisini bırakıp giden köy komşularımız tekrar geri döndüler ve arazilerini işliyorlar, ekiyorlar. Bize bu hizmeti sunan başta Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Su var, hayat var" diye konuştu.

KAVUŞTURAN GÖLETİ'NDE 221 BİN METREKÜP SU DEPOLANACAK

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 2027 yılında tamamlanması planlanan Kavuşturan Göleti, temelden 26,4 metre yüksekliğe sahip olacak. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecek olan gölet, 221 bin metreküp su depolamasıyla bin 60 dekar tarım arazisine hayat verecek. Proje ile Erzurum'da tarım arazilerinin verimliliğinin artması hedefleniyor.