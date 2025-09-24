Menü Kapat
24°
 Bengü Sarıkuş

Bakan Yumaklı duyurdu: Tarıma 1 milyar liralık katkı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te yapılacak Barak P2 Sulama Projesinin inşası için imzanın atıldığını belirterek, "Projenin tamamlanarak bölgede sulu tarıma geçilmesiyle, bitki paterninde yaşanacak önemli değişiklik ile 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacağı öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

ve Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce () 'te inşa edilecek projenin ihale sürecinin tamamlanarak yapım sözleşmesinin imzalandığını bildirdi. Suyu merkeze alarak oluşturdukları politikalarla, ülkenin tarımsal üretimine, suyuna, ormanına ve gıdasına yön verdiklerine işaret eden Yumaklı, aynı zamanda tarım arazilerinden yüksek verim almak hedefi ve modern sulamayı yaygınlaştırmak amacıyla önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktardı.

Bakan Yumaklı duyurdu: Tarıma 1 milyar liralık katkı

DEKARLARCA TARIM ARAZİSİ SUYA KAVUŞACAK

Yumaklı, bu kapsamda Barak P2 Projesi'nin, ülke tarımına güç katacak "yıldız projelerden" olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bakan Yumaklı duyurdu: Tarıma 1 milyar liralık katkı

"Bereketli hilalin kadim kenti olan gazi şehrimiz, Barak P2 Sulama Projesiyle, DSİ'nin tarımsal altyapı yatırımlarından aslan payını alıyor. Gaziantep'te son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Yetiştirdiği tarım ürünleriyle marka şehirlerimizden biri olan Gaziantep'in, su kaynaklarının etkin kullanımı ve tarımsal sulama ihtiyacının karşılanması amacıyla inşa edilecek proje tamamlandığında, 93 bin 350 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak. 3 milyar liraya mal olacak projenin tamamlanmasıyla, Birecik Barajı'nda depolanan Fırat'ın serin suları, Barak Ovası'na ulaşacak, artık Fırat, Barak türkülerinde bereketin adı olacak."

Bakan Yumaklı duyurdu: Tarıma 1 milyar liralık katkı

ÜRETİCİNİN GELİR SEVİYESİ YÜKSELECEK

Proje çerçevesinde toplam uzunluğu 12 bin 910 metre olan 6 tahliye kanalı, 285 kilometre uzunluğunda kapalı sistem borulu şebeke ve 1484 sanat yapısı inşa edileceğinin altını çizerek Yumaklı, projenin işletme safhasında sürdürülebilir olması için 9,4 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santrali inşa ederek, çiftçilerin suya erişimini daha ekonomik hale getireceklerini vurguladı.

Bakan Yumaklı duyurdu: Tarıma 1 milyar liralık katkı

Yumaklı, projenin bölge ekonomisine yapacağı katkıya da değinerek, şunları kaydetti: "Projemizin hayata geçirilmesiyle, milli ekonomiye yılda yaklaşık 1 milyar liralık katkı sağlanması planlanıyor. Bu önemli yatırım, bölge üreticimizin gelir seviyesini yükseltirken, aynı zamanda bölge ekonomisinin kalkınmasında da lokomotif rol üstlenecek. Projenin tamamlanarak bölgede sulu tarıma geçilmesiyle, bitki paterninde yaşanacak önemli değişiklik ile 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacağı öngörülüyor."

