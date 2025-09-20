Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Bakan Yumaklı'dan üreticilere destek: Alın terleri kırmızı çizgimiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Üreticilerimizin alın teri ve emeği bizim kırmızı çizgimiz" diyerek üreticilere olan desteğini vurguladı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Yumaklı'dan üreticilere destek: Alın terleri kırmızı çizgimiz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 18:11

ve Orman Bakanı , ziyaretinde traktör fabrikası ve süs bitkileri üretim tesislerini inceledikten sonra tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Konuşmasında tarımsal üretim planlaması, iklim değişikliği ve desteklerine değinen Bakan Yumaklı, 2024 yılında "suyu merkeze alan üretim planlaması"nın hayata geçirildiğini belirtti.

Bakan Yumaklı'dan üreticilere destek: Alın terleri kırmızı çizgimiz

Bakan Yumaklı, 2024 ve 2025 yılları için hayvancılık desteklerinin artırıldığını ifade etti. Buzağı desteğinin yüzde 40 artışla 1.400 liraya, malak desteğinin yüzde 180 artışla 2.800 liraya yükseltildiğini söyledi. Küçükbaş hayvancılıkta ise kuzu ve oğlak desteği yüzde 50 artışla 300 liraya, çoban desteği ise yüzde 125 artışla 81.000 liraya çıkarıldı.

ÖDEMELER YAKINDA BAŞLAYACAK

Tarım sigortasının önemine de dikkat çeken Yumaklı, geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don olayından olumsuz etkilenen 65 ildeki 471 bin üreticinin zararlarının karşılanacağını duyurdu. TARSİM kapsamında sigortası olanlara ödemelerin başladığını, sigortası olmayanlar için de maliyetlerinin karşılanması amacıyla bir program geliştirildiğini ve ödemelerin yakında başlayacağını belirtti.

Bakan Yumaklı'dan üreticilere destek: Alın terleri kırmızı çizgimiz

Bakan Yumaklı, Sakarya'da yapılan yatırımlara da değinerek, son 23 yılda 46 milyar lira destek ve yatırım yapıldığını açıkladı. Bu yatırımlar sayesinde Sakarya'nın tarımsal hasılasının 21 kat artarak 17 milyar liraya ulaştığını ve tarımsal ihracatın 6 kat arttığını ifade etti. Ayrıca, 8 milyar lira maliyetli Sakarya-Kocaeli içme suyu isale hattı projesinin ihalesinin yakında yapılacağını ve Ballıkaya Barajı'nın önümüzdeki yıldan itibaren su tutmaya başlayacağını söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pandemide ücretsiz izin kullananlara Yargıtay'dan müjde! İşçilere tazminat ödenecek
ETİKETLER
#tarım
#ibrahim yumaklı
#sakarya
#hayvancılık
#Su Islahı
#Tarım Destekleri
#Tarım Sigortası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.