Bakan Yumaklı'dan üreticilere destek: Alın terleri kırmızı çizgimiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya ziyaretinde traktör fabrikası ve süs bitkileri üretim tesislerini inceledikten sonra tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Konuşmasında tarımsal üretim planlaması, iklim değişikliği ve hayvancılık desteklerine değinen Bakan Yumaklı, 2024 yılında "suyu merkeze alan üretim planlaması"nın hayata geçirildiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, 2024 ve 2025 yılları için hayvancılık desteklerinin artırıldığını ifade etti. Buzağı desteğinin yüzde 40 artışla 1.400 liraya, malak desteğinin yüzde 180 artışla 2.800 liraya yükseltildiğini söyledi. Küçükbaş hayvancılıkta ise kuzu ve oğlak desteği yüzde 50 artışla 300 liraya, çoban desteği ise yüzde 125 artışla 81.000 liraya çıkarıldı.

ÖDEMELER YAKINDA BAŞLAYACAK

Tarım sigortasının önemine de dikkat çeken Yumaklı, geçtiğimiz yıl yaşanan zirai don olayından olumsuz etkilenen 65 ildeki 471 bin üreticinin zararlarının karşılanacağını duyurdu. TARSİM kapsamında sigortası olanlara ödemelerin başladığını, sigortası olmayanlar için de maliyetlerinin karşılanması amacıyla bir program geliştirildiğini ve ödemelerin yakında başlayacağını belirtti.

Bakan Yumaklı, Sakarya'da yapılan yatırımlara da değinerek, son 23 yılda 46 milyar lira destek ve yatırım yapıldığını açıkladı. Bu yatırımlar sayesinde Sakarya'nın tarımsal hasılasının 21 kat artarak 17 milyar liraya ulaştığını ve tarımsal ihracatın 6 kat arttığını ifade etti. Ayrıca, 8 milyar lira maliyetli Sakarya-Kocaeli içme suyu isale hattı projesinin ihalesinin yakında yapılacağını ve Ballıkaya Barajı'nın önümüzdeki yıldan itibaren su tutmaya başlayacağını söyledi.