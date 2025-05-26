Bakanlık devreye girdi! Mevsimlik işçiye yeni haklar yolda: Asgari ücretten düşük olamaz

Mevsimlik işçiler için yapılan sözleşmelerde süre sınırlaması kritik öneme sahip. Aynı sözleşmenin art arda yapılması halinde, Bakanlık bu durumu belirsiz süreli iş olarak değerlendiriyor. Ayrıca, mevsimlik çalışanların maaşları asgari ücretin altına düşemez.

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte mevsimlik işçilerin istihdamı yeniden hız kazandı. Tarım ve hizmet gibi sektörlerde ortaya çıkan geçici iş gücü ihtiyacını karşılayan mevsimlik işçilerle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıtlı istihdamın artırılması ve işçilerin yaşadığı sorunların çözümü adına yoğun bir çalışma sürdürüyor.

E-METİP TÜM SEKTÖRLERE YAYGINLAŞTIRILACAK

Mevsimlik tarım işçileri için geliştirilen "Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi Sistemi" (e-METİP), işçilerin ve ailelerinin dijital ortamda izlenmesine olanak sağlıyor. Sistem sayesinde sosyal hizmetlerin etkin şekilde sunulması mümkün hale gelirken, çocuk işçiliğin önlenmesine yönelik önemli bir adım da atılmış oluyor. Sistemin başarılı sonuçlar vermesi üzerine, e-METİP’in diğer sektörleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Yeni dönemde farklı kurumların veri tabanlarıyla entegrasyon sağlanarak çocukların eğitime devam durumları ve okul başarıları da sistem üzerinden izlenebilecek.

BAKANLIK SÖZLEŞME SÜREÇLERİNİ MERCEK ALTINA ALDI

Çalışma Bakanlığı, mevsimlik işçilerin iş sözleşmelerini de yakından denetliyor. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmeleri, ancak esaslı bir neden varsa üst üste yapılabiliyor. Aksi durumda bu sözleşmeler, baştan itibaren belirsiz süreli sayılıyor. Bu da işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklara sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca, mevsimlik işçilere ödenecek ücretlerin hiçbir koşulda asgari ücretin altında olamayacağı vurgulanıyor. Örneğin çay toplama işinde günlük asgari yevmiye 1.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

SOSYAL GÜVENCE VE BARINMA ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLİYOR

Bakanlık, mevsimlik işçilerin sosyal güvenlik kapsamına alınmasını da öncelikli hedefleri arasında gösteriyor. İşverenlerin işçileri SGK’ya bildirmesi yasal bir zorunluluk. Aksi halde işverenler ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Aynı zamanda, barınma, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda yapılan düzenlemeler, işçilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

MEVSİMLİK İŞÇİLER KİMDİR?

Mevsimlik işçiler; tarım, inşaat ve hizmet gibi sektörlerde dönemsel iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla istihdam edilen kişilerdir. Bu tür işler genellikle kısa süreli ve belirli dönemleri kapsayan sözleşmelerle yapılır. Türkiye'de tarım sektöründe 1 milyona yakın mevsimlik işçinin çalıştığı tahmin ediliyor.

KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK İZİN HAKKI

Mevsimlik işçilerle yapılan belirli süreli sözleşmeler, süresi dolduğunda kendiliğinden sona erdiği için işçiye kıdem ya da ihbar tazminatı hakkı doğmaz. Ancak aynı işçiyle ardı ardına sözleşme yapılması halinde, sözleşme belirsiz süreli sayılarak bu haklar gündeme gelir. Yıllık izin konusunda ise, bir yıldan az süren mevsimlik işlerde çalışanlara yıllık ücretli izin hakkı tanınmıyor.

DENETİMLER VE İŞ BİRLİKLERİ SIKILAŞTIRILIYOR

Bakanlık, işçilerin haklarının korunması adına hem denetim mekanizmalarını güçlendiriyor hem de kamu kurumları ve sosyal paydaşlarla iş birliğini sürdürüyor. Böylece mevsimlik işçilerin sadece ekonomik değil, sosyal yönden de desteklenmeleri amaçlanıyor.