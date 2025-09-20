BDDK bir bankaya faaliyet izni verdi! Karar Resmi Gazete'de

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yeni bir dijital katılım bankasına faaliyet izni verdi.

23 Mayıs 2024 tarihinde 3 milyar TL sermaye ile kurulan Adil Katılım Bankası, 20 Eylül 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla BDKK'dan faaliyet izni aldı.

Kurucu ortakları arasında Ali Emre Ballı, Murat Yönaç, Özberk Çetinkaya, Ali Paslı ve Fahri Akcan'ın yer aldığı Adil Katılım Bankası, dijital bankalar için belirlenen esaslara göre faaliyet gösterecek.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'deki karara göre; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10'uncu maddesi, bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmeliğin 7'nci maddesi ve dijital bankaların faaliyet esasları ile servis modeli bankacılığı hakkında yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 23 Mayıs 2024 tarih ve 10914 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen Adil Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verildi.