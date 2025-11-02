Berkshire Hathaway’in nakit stoğu rekor kırdı!

Warren Buffett’ın yönettiği yatırım devi Berkshire Hathaway, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin kasasındaki nakit miktarı 381,6 milyar dolara ulaştı ve bu rakam, bugüne kadarki en yüksek seviyeyi işaret ediyor.

SİGORTA GELİRLERİ KÂRI UÇURDU

Şirketin faaliyet kârı, sigorta ve demiryolu işlerinden gelen güçlü performans sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 13,5 milyar dolara çıktı. 2024’ün aynı döneminde 10,1 milyar dolar olan bu rakam, bir önceki çeyrekteki 11,2 milyarı da geride bıraktı.

CNBC’nin analizine göre bu artışın temel nedeni, sigorta faaliyetlerinden elde edilen prim gelirlerindeki büyük sıçrama. Şirket, bu kalemde bir yıl öncesine göre yüzde 200’ün üzerinde artış kaydederek 2,37 milyar dolar kazandı.

REKOR NAKİT, SINIRLI HAREKET

Buna rağmen Buffett, hisse fiyatlarındaki düşüşe karşın geri alım yapmama kararını sürdürdü. Berkshire, 2025’in ilk dokuz ayında da hiçbir hisse geri alımı gerçekleştirmedi.

Bu durum, şirketin nakit birikiminin hızla artmasına yol açtı. 381,6 milyar dolarlık nakit stoğu, yılın ilk çeyreğinde kırılan 347,7 milyar dolarlık rekoru da geride bıraktı.

Berkshire sadece geri alım yapmamakla kalmadı, aynı zamanda piyasadaki diğer hisseleri de “cazip bulmadığı” için üçüncü çeyrekte net satış pozisyonuna geçti. Bu satışlardan 10,4 milyar dolarlık vergilendirilebilir kazanç elde edildi.

BUFFETT SONRASI DÖNEM YAKLAŞIYOR

Yatırımcılar, 95 yaşındaki Buffett’ın yıl sonunda CEO’luk görevinden ayrılmaya hazırlanması nedeniyle şirketi her zamankinden daha yakından izliyor.

Investopedia’nın analizine göre, Berkshire’ın elindeki devasa nakit rezervinin büyük bölümü kısa vadeli Hazine bonolarında tutuluyor. Uzmanlar, bu durumun Buffett’ın “uygun fırsatları beklediğine” işaret ettiğini söylüyor.

Analizde şu yorum öne çıkıyor:

“Berkshire’ın rekor düzeydeki nakit birikimi, Buffett’ın olası satın almalar veya büyük değer yatırımları için beklemede olduğunu gösteriyor.”

YENİ HAMLE: OXYCHEM SATIN ALMASI

Eylül ayında Berkshire, enerji sektöründe dikkat çeken bir adım atarak Occidental Petroleum’un petrokimya kolu OxyChem’i 9,7 milyar dolar nakit karşılığında satın alacağını açıkladı. Bu anlaşma, 2022’de 11,6 milyar dolara Alleghany Insurance’ın alınmasının ardından şirketin en büyük yatırımı oldu.