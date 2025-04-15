Beyanname vermeyene kötü haber! GİB düğmeye bastı: Cezası cep yakıyor

Gelirini gizleyenler dikkat! Gelir İdaresi Başkanlığı, banka hareketleri ve SGK verileriyle beyanname vermeyen ya da eksik bildirimde bulunanları mercek altına alıyor. Ancak henüz tebligat almadan pişmanlıkla başvuranlar, cezadan kurtulma şansını yakalayabilecek.

Geçtiğimiz yıl boyunca elde ettikleri gelirle beyanname verme sınırını aşan ancak bu yükümlülüğü yerine getirmeyen mükellefler için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) harekete geçti. GİB’in yaptığı tespitlere göre, sadece bir işverenden 3 milyon TL’nin üzerinde gelir elde edenler ile birden fazla işverenden toplamda 230 bin TL’yi geçen kişiler için beyanname verme süresi 7 Nisan’da sona erdi. Süresi içinde bildirimde bulunmayanlar şimdi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

TEBLİGATLAR YOLDA

GİB, banka hareketleri, sigorta verileri ve SGK kayıtları gibi farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri analiz ederek beyan yükümlülüğünü ihlal edenleri tek tek belirliyor. Bu kişilere, vergi daireleri aracılığıyla resmi tebligat gönderilecek. Tespit edilen mükellefler hem eksik kalan vergiyi hem de buna bağlı olarak kesilecek vergi ziyaı cezasını ödemek zorunda kalacak.

PİŞMANLIK BAŞVURUSUYLA CEZA AFFI MÜMKÜN

Ancak vergi mükelleflerinin cezadan kurtulma şansı da bulunuyor. Vergi Usul Kanunu’nda yer alan "pişmanlık" hükümleri kapsamında, henüz tebligat ulaşmadan gönüllü olarak beyanname verenler, sadece vergiyi ödeyerek ceza yükünden muaf tutulabiliyor.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN ÇAĞRI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, gelirlerini süresi içinde beyan etmeyen vatandaşlara seslenerek, cezalı duruma düşmeden pişmanlık hükümlerinden yararlanma çağrısında bulundu. Vergi daireleri harekete geçmeden yapılacak başvurular, mükellefleri mali yönden önemli bir yükten kurtarabilir.