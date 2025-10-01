Menü Kapat
17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bilançosu 10 milyon TL altı firmalara muafiyet

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), küçük ölçekli firmalar için kolaylık getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre özel nitelikli kişisel veri işleyen çalışan sayısı 10'dan, yıllık mali bilanço toplamı 10 milyon liradan az olan şirketlerin kayıt zorunluluğu kaldırıldı.

Bilançosu 10 milyon TL altı firmalara muafiyet
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 12:16

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (), ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan ve çalışan sayısı 10'dan, mali bilanço toplamı 10 milyon liradan az olan veri sorumlularını, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt ve bildirim yükümlülüğünden muaf tuttu.

Bilançosu 10 milyon TL altı firmalara muafiyet

VKK'nın Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurumdan düzenlemeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün bulunduğu ancak kanunun 16. maddesi uyarınca Kurulun belirleyeceği objektif kriterlere göre bu yükümlülüğe istisna getirilebildiği belirtildi.

Açıklamada, 2018'de alınan kararla çalışan sayısı 50'nin ve mali bilançosu 25 milyon liranın altında olan veri sorumlularının VERBİS'e kayıt yükümlülüğünden muaf tutulduğu, bu sınırın daha sonra 100 milyon liraya çıkarıldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

Bilançosu 10 milyon TL altı firmalara muafiyet

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ FİRMALAR İÇİN GEREKÇELER DEĞİŞTİ

"Bununla birlikte, gelinen süreçte ülkenin ekonomik koşulları ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği uyarınca mikro işletme sınırında yer alan veri sorumlularının sınırlı personel ile mali kaynağa sahip oldukları, bu sebeple hukuk ve bilgi işlem konularında yeterli istihdam imkanlarının bulunmadığı ve diğerlerine kıyasla sınırlı sayıda kişisel veri işledikleri dikkate alınarak, yukarıda yer verilen veri sorumlularının yanı sıra ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları açısından da Sicil'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünde 'yıllık mali bilanço' ve 'yıllık çalışan sayısı' kriterleri esas alınarak bir değerlendirme yapılması gereği hasıl olmuştur.

Bu çerçevede Kurulun 4 Eylül 2025 tarih ve 2025/1572 sayılı kararıyla, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmakla birlikte yıllık çalışan sayısı 10'dan az ve yıllık mali bilanço toplamı 10 milyon liradan az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının da VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünden istisna tutulmasına karar verilmiştir."

