Bitcoin’de büyük satış dalgası: Korkutan düşüş senaryosu

Son bir ayda 400.000 Bitcoin satıldı, fiyat 100.000 doların altına indi. Uzmanlar, düşüşün bahara kadar sürebileceğini söylüyor.
Bitcoin, uzun süredir koruduğu 100.000 dolar eşiğinin altına geriledi. Haziran’dan bu yana ilk kez bu seviyeyi gören kripto para, bir ay önceki rekorundan yüzde 20’den fazla değer kaybetti.
Son dönemde büyük yatırımcılar, yani kripto dünyasında “balina” olarak anılan kesim, toplamda 400.000 Bitcoin’i elden çıkardı. Yaklaşık 45 milyar dolarlık bu satış, piyasada ciddi bir dalgalanmaya yol açtı.
Analistlere göre bu kez düşüşün nedeni, kaldıraçlı işlemler değil; doğrudan spot piyasadaki satışlar. Yani yatırımcılar, fiyatların yükseleceğine dair inançlarını kaybetmeye başlamış görünüyor.
Kripto araştırmacısı Markus Thielen, satışların bu hızla devam etmesi halinde fiyatın 85.000 dolara kadar gerileyebileceğini söylüyor. Özellikle 100 ila 1.000 Bitcoin arasında portföyü olan yatırımcıların da pozisyonlarını küçültmesi, düşüş eğilimini güçlendiriyor.