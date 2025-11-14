Menü Kapat
Borcu olanlara iyi haber! SGK duyurdu: Faiz yüzde 39'a indirildi

Kasım 14, 2025 17:11
1
kamu alacakları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını indirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK borçların artık daha düşük faizle taksitlendirebileceğine ilişkin sosyal medya hesabından bir duyuru yayımladı.
 

2
sgk

SGK, 13 Kasım 2025 tarihi itibariyle kamu alacaklarına uygulanan borç taksitlendirme faizlerinin yıllık %48'den %39’a indirildiğini paylaştı.
 

3
Kamu alacakları

Kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 4.5’ten 3.7’ye, kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık tecil faizi de yüzde 48’den 39’a düşürüldü.
 

4
gecikme zammı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’ndaki gecikme zammı oranı aylık yüzde 4,5’ten yüzde 3,7’ye düşürüldü.
 

5
kamu borcu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı ve 6183 sayılı Kanunun 48'inci maddesine istinaden yapılan kamu borcu taksitlendirme talepleri için uygulanan tecil faizi ise yıllık yüzde 48’den yüzde 39’a düşürüldü.
 

6
HANGİ BORÇLAR BU KAPSAMA GİRİYOR?

HANGİ BORÇLAR BU KAPSAMA GİRİYOR?

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, damga vergisi, emlak vergisi vb. gibi vergi alacakları; resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler, tapu harcı, pasaport harcı, mahkeme harçları gibi, vergi cezaları, idari para cezaları, trafik cezaları, SGK idari para cezaları gibi para cezalarını, kamu kurumlarınca yapılan hizmetlerin bedelleri, SGK primleri, işsizlik sigortası primi, genel sağlık sigortası primi, devlet alacaklarına bağlı fer’i alacaklar, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezaları gibi asıl alacağa bağlı ek borçları kapsıyor.
 

7
gecikme zammı

BAKAN ŞİMŞEK: VERGİ VE SGK BORÇLARI DAHA DÜŞÜK FAİZLE TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından gecikme zammı ve tecil faizi oranlarında yapılan değişikliklere ilişkin paylaşımda bulundu. Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranlarının düşürüldüğüne dikkati çeken Şimşek, "Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

8

