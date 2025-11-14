Borcu olanlara iyi haber! SGK duyurdu: Faiz yüzde 39'a indirildi

HANGİ BORÇLAR BU KAPSAMA GİRİYOR?

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, damga vergisi, emlak vergisi vb. gibi vergi alacakları; resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler, tapu harcı, pasaport harcı, mahkeme harçları gibi, vergi cezaları, idari para cezaları, trafik cezaları, SGK idari para cezaları gibi para cezalarını, kamu kurumlarınca yapılan hizmetlerin bedelleri, SGK primleri, işsizlik sigortası primi, genel sağlık sigortası primi, devlet alacaklarına bağlı fer’i alacaklar, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezaları gibi asıl alacağa bağlı ek borçları kapsıyor.

