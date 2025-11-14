Borcu olanlara iyi haber! SGK duyurdu: Faiz yüzde 39'a indirildi

Kategoriler
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını indirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK borçların artık daha düşük faizle taksitlendirebileceğine ilişkin sosyal medya hesabından bir duyuru yayımladı.
SGK, 13 Kasım 2025 tarihi itibariyle kamu alacaklarına uygulanan borç taksitlendirme faizlerinin yıllık %48'den %39’a indirildiğini paylaştı.
Kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 4.5’ten 3.7’ye, kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık tecil faizi de yüzde 48’den 39’a düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’ndaki gecikme zammı oranı aylık yüzde 4,5’ten yüzde 3,7’ye düşürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı ve 6183 sayılı Kanunun 48'inci maddesine istinaden yapılan kamu borcu taksitlendirme talepleri için uygulanan tecil faizi ise yıllık yüzde 48’den yüzde 39’a düşürüldü.
Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, damga vergisi, emlak vergisi vb. gibi vergi alacakları; resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler, tapu harcı, pasaport harcı, mahkeme harçları gibi, vergi cezaları, idari para cezaları, trafik cezaları, SGK idari para cezaları gibi para cezalarını, kamu kurumlarınca yapılan hizmetlerin bedelleri, SGK primleri, işsizlik sigortası primi, genel sağlık sigortası primi, devlet alacaklarına bağlı fer’i alacaklar, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezaları gibi asıl alacağa bağlı ek borçları kapsıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından gecikme zammı ve tecil faizi oranlarında yapılan değişikliklere ilişkin paylaşımda bulundu. Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranlarının düşürüldüğüne dikkati çeken Şimşek, "Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.