Borsa İstanbul’da halka arz hareketliliği! Pasifik Holding ve Vakıf Faktoring’de talep toplanıyor

Borsa İstanbul’da halka arz hareketliliği yaşanıyor. SPK’ya yapılan başvuruları kabul edilen Pasifik Holding ve Vakıf Faktoring için talepler 12, 13 ve 14 Kasım tarihleri arasında toplanacak. Pasifik Holding A.Ş.’de 4 milyar lot dağıtılması beklenirken Vakıf Faktoring’de 225 milyon lot yeni sahipleri ile buluşacak.
Borsa İstanbul’da yaklaşık 3 haftalık aranın ardından Pasifik Holding ve Vakıf Faktoring’in halka arzları gerçekleşiyor. Şirketler tarafından paylaşılan bilgilere göre Pasif Holding’de lot fiyatı 1,50 TL olarak belirlenirken, Vakıf Faktoring’de lot başına 14,20 TL fiyat biçildi. Yatırımcılar 3 gün boyunca devam edecek talep toplama işlemlerine katılabilecek.
Pasifik Holding tarafından paylaşılan verilere göre, lot fiyatı 1,50 TL olarak belirlendi. PAHOL Bist kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görecek halka arzda dağıtılacak 4 milyar lotun 2 milyar lotu sermaye artırımı için kullanılacak. Halka arz büyüklüğü 6 milyar TL olarak belirlenen işlemlerde halka açıklık ise yüzde 20 olarak belirlendi.
Yoğun ilgi gören Pasifik Holding halka arzında
150 Bin katılım olması durumunda 15999 TL değerinde 10666 Lot
250 Bin katılım olması durumunda 9600 TL değerinde 6400 Lot
350 Bin katılım olması durumunda 6856 TL değerinde 4571 Lot
500 Bin katılım olması durumunda 4800 TL değerinde 3200 Lot
700 Bin katılım olması durumunda 3427 TL değerinde 2285 Lot
1.1 Milyon katılım olması durumunda 2181 TL değerinde 1454 Lot
1.6 Milyon katılım olması durumunda 1500 TL değerinde 1000 Lot
2.2 Milyon katılım olması durumunda ise 1090 TL değerinde 727 Lot dağıtılması bekleniyor.
Vakıf Faktoring A.Ş.’nin halka arzında da talep toplama süreci hafta sonuna kadar devam edecek. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre lot fiyat aralığı 14.20 TL olarak belirlenirken, 225 milyon lot dağıtılacak. Aracı kurum olarak Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin görev yaptığı halka arzda halka açıklık oranı ise yüzde 25 olarak belirlendi.
Vakıf Faktoring halka arzında olası lot dağıtımının ise şu şekilde olması bekleniyor
150 Bin katılım olması durumunda 12780 TL değerinde 900 Lot
250 Bin katılım olması durumunda 7668 TL değerinde 540 Lot
350 Bin katılım olması durumunda 5481 TL değerinde 386 Lot
500 Bin katılım olması durumunda 3834 TL değerinde 270 Lot
700 Bin katılım olması durumunda 2740 TL değerinde 193 Lot
1.1 Milyon katılım olması durumunda 1746 TL değerinde 123 Lot
1.6 Milyon katılım olması durumunda 1207 TL değerinde 85 Lot
2.2 Milyon katılım olması durumunda 866 TL değerinde 61 Lot dağıtılması bekleniyor.