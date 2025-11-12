Borsa İstanbul’da halka arz hareketliliği! Pasifik Holding ve Vakıf Faktoring’de talep toplanıyor

PASİFİK HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZINDA DAĞITILACAK LOT MİKTARI BELLİ OLDU

Pasifik Holding tarafından paylaşılan verilere göre, lot fiyatı 1,50 TL olarak belirlendi. PAHOL Bist kodu ile Yıldız Pazar’da işlem görecek halka arzda dağıtılacak 4 milyar lotun 2 milyar lotu sermaye artırımı için kullanılacak. Halka arz büyüklüğü 6 milyar TL olarak belirlenen işlemlerde halka açıklık ise yüzde 20 olarak belirlendi.