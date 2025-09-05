Menü Kapat
Hava Durumu
27°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Brent petrolün varili 66,57 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,57 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün dün 67,29 dolara kadar yükselen varil fiyatı, günü 66,65 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.23 itibarıyla fiyat yüzde 0,12 gerileyerek 66,57 dolara indi. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,89 dolardan işlem gördü.

, ham petrol stoklarındaki beklenmedik artış ve + üreticilerinin bu hafta sonu yapılacak toplantıda üretim hedeflerini artıracağı beklentileriyle aşağı yönlü hareket ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham stoklarının geçen hafta 2,4 milyon varil artışla 420 milyon 700 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon varil azaldığı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 404 milyon 700 bin varil seviyesine çıktı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azalışla 218 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolün varili 66,57 dolardan işlem görüyor

PİYASALAR, OPEC+ TOPLANTISINA ODAKLANDI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun pazar günü yapacağı toplantıda ekim ayı için üretim artışı yönünde karar alınacağı beklentileri de fiyatları aşağı yönlü baskılamayı sürdürüyor.

Uzmanlar, OPEC+ grubunun, son yıllarda ABD kaya petrolü üreticilerine kaptırdığı pazar payını geri almak için arzı artırma kararı vereceğini tahmin ediyor. Grup, daha önce eylül ayı için petrol üretimini ağustos ayına göre günlük 547 bin varil artırma kararı almıştı.

Brent petrolün varili 66,57 dolardan işlem görüyor

TRUMP'IN ÇAĞRISI ARZ ENDİŞELERİNİ TETİKLİYOR

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerden Rusya'dan petrol satın almamalarını istedi.

AA'nın bir Beyaz Saray yetkilisinden aldığı bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupalı liderlerin daveti üzerine için oluşturulan "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına Beyaz Saray'daki ofisinden katılan Trump, Rusya'nın bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro elde ettiğini belirtti.

Avrupa'nın savaşı finanse eden Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini ifade eden Trump, Avrupalı liderlerin Rusya'nın savaş çabalarını finanse ettiği için Çin'e de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın ham petrol ihracatında yapılacak herhangi bir kesinti veya arzda yaşanacak diğer aksaklıklar, küresel petrol fiyatlarını yükseltebilir. Brent petrolde teknik olarak 69,44 doların direnç, 64,38 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

