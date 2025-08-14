BTCTurk hacklendi iddiası: Şirketten açıklama geldi

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk’ün sıcak cüzdanlarından, toplam değeri yaklaşık 48 milyon dolar olan dijital varlıkların olağandışı şekilde taşındığı iddia edildi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise hesaplarından para çekemediklerini dile getirerek platformun hacklenmiş olabileceğini öne sürdü.

Kripto para güvenlik ve analiz platformlarının paylaştığı bilgilere göre, söz konusu varlıkların büyük bölümü iki farklı cüzdana yönlendirildi. İddialara göre transfer edilen varlıklar arasında ETH, AVAX, ARB, BASE, OP, MANTLE ve MATIC gibi piyasanın önde gelen kripto para birimleri bulunuyor.

BTCTURK’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Henüz resmi olarak doğrulanmayan iddialar sonrası gözler BtcTurk’ten gelecek açıklamaya çevrildi.

Şirketten yapılan son bilgilendirmede, “Değerli kullanıcımız, sıcak cüzdanlardaki teknik bir sorun nedeniyle kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakılmıştır. İşlemler yeniden açıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Alım-satım işlemleri ile Türk Lirası yatırma ve çekme işlemleri kesintisiz şekilde devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

https://x.com/BtcTurkKripto/status/1955973500583170252?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1955973500583170252%7Ctwgr%5E5715662797c97a79455513f6193ab2cfbc37b1cd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ekoturk.com%2Fhaberler%2Fbtc-hacklendi-mi-kripto-yatirimcilarini-sarsan-btc-turk-iddiasi%2F