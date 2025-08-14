Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Borsa İstanbul’da zirveye koşacak hisseler belli oldu: Yatırımcıların gözdesi olacak!

Analistlerin hedef fiyat tahminlerine göre Borsa İstanbul’da yıl sonuna kadar en yüksek kazanç potansiyeline sahip hisseler belli oldu. Perakende, gıda, sigorta ve havacılık gibi farklı sektörlerden şirketlerin yer aldığı listede, zirvedeki hissenin beklenen getiri oranı yüzde 70’i aşıyor. İşte yıl sonunda yatırımcısına en yüksek kazancı getirmesi beklenen hisseler ve tahmini artış oranları…

KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 16:58

’da yıl sonuna kadar en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler açıklandı. En az beş farklı kurumun hedef fiyat tahminlerinin baz alındığı çalışmada, çeşitli sektörlerden öne çıkan şirketler yatırımcıların gözdesi olacak gibi görünüyor.

Borsa İstanbul’da zirveye koşacak hisseler belli oldu: Yatırımcıların gözdesi olacak!

Getiri potansiyeli en yüksek hisseler ve oranları şöyle sıralandı:

20 -Turcas Petrol (TURSG)– %35,4

19 -Arçelik (ARCLK)– %35,5

18 -İş Bankası (ISCTR)– %35,6

17 -Çimsa (CIMSA)– %38,4

16 -MLP Sağlık (MPARK)– %39,0

15 -Aksa Enerji (AKSEN)– %40,5

14 -Indesit (INDES)– %42,5

13 -Tofaş (TOASO)– %43,4

12 -Migros (MGROS)– %43,6

11-Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)– %49,6

Borsa İstanbul’da zirveye koşacak hisseler belli oldu: Yatırımcıların gözdesi olacak!

10 -Coca-Cola İçecek (CCOLA)– %51,4

9 -Mavi (MAVI)– %52,3

7 -Koç Holding (KCHOL)– %54,9

8 -Türk Hava Yolları (THYAO)– %54,7

6 -Sabancı Holding (SAHOL)– %56,1

5 -TAV Havalimanları (TAVHL)– %56,7

4 -Turkcell (TCELL)– %59,3

3 -Ülker (ULKER)– %60,2

2 -Anadolu Sigorta (ANSGR)– %71,5

1 -Şok Marketler (SOKM)– %72,5

Listenin zirvesinde yer alan Şok Marketler’in 38,5 TL iken ortalama hedef fiyatı 66,5 TL olarak belirlendi. Sigorta, gıda ve telekomünikasyon sektörlerindeki şirketler de yüksek potansiyeliyle dikkat çekti.

