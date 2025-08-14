Borsa İstanbul’da zirveye koşacak hisseler belli oldu: Yatırımcıların gözdesi olacak!

Borsa İstanbul’da yıl sonuna kadar en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler açıklandı. En az beş farklı kurumun hedef fiyat tahminlerinin baz alındığı çalışmada, çeşitli sektörlerden öne çıkan şirketler yatırımcıların gözdesi olacak gibi görünüyor.

Getiri potansiyeli en yüksek hisseler ve oranları şöyle sıralandı:

20 -Turcas Petrol (TURSG)– %35,4

19 -Arçelik (ARCLK)– %35,5

18 -İş Bankası (ISCTR)– %35,6

17 -Çimsa (CIMSA)– %38,4

16 -MLP Sağlık (MPARK)– %39,0

15 -Aksa Enerji (AKSEN)– %40,5

14 -Indesit (INDES)– %42,5

13 -Tofaş (TOASO)– %43,4

12 -Migros (MGROS)– %43,6

11-Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)– %49,6

10 -Coca-Cola İçecek (CCOLA)– %51,4

9 -Mavi (MAVI)– %52,3

7 -Koç Holding (KCHOL)– %54,9

8 -Türk Hava Yolları (THYAO)– %54,7

6 -Sabancı Holding (SAHOL)– %56,1

5 -TAV Havalimanları (TAVHL)– %56,7

4 -Turkcell (TCELL)– %59,3

3 -Ülker (ULKER)– %60,2

2 -Anadolu Sigorta (ANSGR)– %71,5

1 -Şok Marketler (SOKM)– %72,5

Listenin zirvesinde yer alan Şok Marketler’in hisse fiyatı 38,5 TL iken ortalama hedef fiyatı 66,5 TL olarak belirlendi. Sigorta, gıda ve telekomünikasyon sektörlerindeki şirketler de yüksek potansiyeliyle dikkat çekti.