Buffett’tan veda hamlesi: Apple’ı azaltıp Alphabet’e yöneldi

APPLE’DA SATIŞ, ALPHABET’TE BÜYÜK ALIM

Berkshire, yıllardır en büyük yatırımı olan Apple hisselerinde satışa devam etti. Üçüncü çeyrekte 42 milyon Apple hissesi elden çıkarıldı; bunun karşılığında yaklaşık 11 milyar dolar gelir sağlandı. Böylece Apple pozisyonu 61 milyar dolara kadar geriledi. Yine de şirketin portföydeki liderliği değişmiş değil.