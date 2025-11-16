Buffett’tan veda hamlesi: Apple’ı azaltıp Alphabet’e yöneldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ünlü yatırımcı Warren Buffett, Apple’daki payını küçültürken Alphabet’e 4,3 milyar dolarlık güçlü bir yatırım yaptı. Bu hamle, emeklilik öncesi son büyük stratejik adım olarak görülüyor.
Dünyanın en bilinen yatırımcılarından Warren Buffett, yıl sonunda emekliye ayrılacağını açıklamıştı. Bu duyurunun ardından Berkshire Hathaway’in portföyünde gözle görülür bir hareketlilik başladı. Özellikle teknoloji hisseleri tarafında, Buffett’ın alışıldık tercihlerini biraz zorlayan bir tablo dikkat çekiyor.
Berkshire, yıllardır en büyük yatırımı olan Apple hisselerinde satışa devam etti. Üçüncü çeyrekte 42 milyon Apple hissesi elden çıkarıldı; bunun karşılığında yaklaşık 11 milyar dolar gelir sağlandı. Böylece Apple pozisyonu 61 milyar dolara kadar geriledi. Yine de şirketin portföydeki liderliği değişmiş değil.
Aynı dönemde sürpriz bir hamle geldi: Buffett yönetimi, Alphabet hisselerinde tam 4,3 milyar dolarlık alım yaptı. Bu yatırım, Alphabet’i Berkshire’ın en büyük ilk on pozisyonu arasına taşıdı. Uzmanlara göre bu adım, “Buffett’ın emeklilikten önce attığı son büyük stratejik dokunuş” niteliğinde.
Açıkçası Alphabet yatırımı, Buffett’ın klasik yatırım anlayışına bakınca hafif bir sapma gibi duruyor. Genelde yüksek büyüme odaklı teknoloji şirketlerine mesafeli duran Buffett, yıllardır ağırlığı bankalara, finans devlerine ve tüketim markalarına vermişti. Apple dışında teknoloji tarafında fazla açılmamıştı.
Bu yüzden Alphabet’e yapılan bu giriş, yatırımcının alışılmış rotasında dikkati çeken bir kırılma sayılıyor.
Elbette Buffett’ın omurgası değişmiş değil. American Express, Bank of America ve Coca-Cola gibi klasik devler hâlâ portföyün ağır sıkletleri.
Öte yandan Berkshire, üçüncü çeyrek boyunca toplam 6 milyar dolardan fazla hisse satışı yaptı. Son üç yıldaki satış toplamı ise 184 milyar dolara ulaştı. Yani şirketin genel eğilimi, portföyü küçültmekten yana gibi görünüyor.
2025 performanslarına bakınca bu hamlenin zamanlaması daha anlamlı hale geliyor. Apple hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 12 yükselirken Alphabet aynı dönemde tam yüzde 45 değer kazandı. Yani Berkshire’ın yön değişikliği, piyasanın hareketleriyle de uyumlu bir fotoğraf veriyor.