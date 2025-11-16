Çalışanlar dikkat: Bu hata emekliliğinizi yakabilir! e-Devlet’ten mutlaka kontrol edin

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milyonlarca çalışan emeklilik günlerinin hayalini kurarken haklarını tam ve eksiksiz olarak alabilmek istiyor. Zaman zaman meydana gelen hatalar bunun önüne geçebiliyor! Uzmanlar, emeklilik sürecinde sorun yaşamamak için e-Devlet üzerinden gerekli kontrollerin yapılması konusunda vatandaşları uyarıyor! İşte detaylar...
Çalışanların büyük kısmının SGK kayıtlarında hangi meslek koduyla göründüğünü bilmediği belirtiliyor. Oysa bu kod, özellikle yıpranma payı bulunan mesleklerde büyük önem taşıyor. Kod hataları, prim günlerinin yanlış değerlendirilmesine ve emeklilik hesaplamalarında ciddi farklara neden olabiliyor.
Katıldığı bir canlı yayında konuşan SGK Uzmanı Melis Elmen, meslek kodlarındaki yanlışlıkların ileride büyük sorunlar doğurabileceğini söyledi. Elmen, “Bazı dönemlerde kodlar farklı girilmiş olabiliyor. Yıpranma payı olan meslekler için bu detay çok kritik." değerlendirmesinde bulundu.
KONTROL ETMEKTE FAYDA VAR!
Elmen şöyle devam etti: "Örneğin basın, gemi, madencilik gibi alanlarda çalışıyorsanız, yıpranma hakkınız vardır. Ancak siz satış müdürü olduğunuz halde sistemde çaycı olarak görünüyorsanız bu ciddi bir problemdir” dedi.
İŞVERENLE İLETİŞİME GEÇİLMESİ GEREKİYOR!
Yanlış kod girişi, çalışanların yaptığı emeklilik hesabıyla SGK’nın hesaplamasının birbirini tutmamasına yol açıyor. Uzmanlar, bu nedenle tüm çalışanların e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümünü düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini belirtiyor. Meslek kodundaki hata tespit edilirse, işverenle iletişime geçilerek düzeltme talep edilebileceği ifade ediliyor.
SGK MESLEK KODU NEDİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından her meslek grubuna özel olarak bazı kodlar belirlenmiştir. Altı basamaktan oluşan bu kodlar mesleklerin tanımlanmasını ve birbirinden ayırt edilmesini sağlar. İşverenler, çalışanları için SGK’ya bildirimde bulunduğunda bu kodlardan faydalanarak ilgili mesleğin tanımını yapar. Bu sayede çalışanların hangi meslek grubuna dâhil olduğu yasal düzeyde belirlenmiş olur.
SGK MESLEK KODU NE İŞE YARIYOR?
Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, meslekleri sistematik bir biçimde düzenlemek ve mesleklerle pozisyonlar hakkında güncel bilgi sunmak için resmî olarak tanımlanmış kodları kullanır. Bu kodlar hem çalışanlar hem işverenler bakımından işlevlere sahiptir.
EMEKLİLİK HESAPLAMADA ROL OYNUYOR
Meslek koduna göre yatırılan prim oranı emeklilik yaşını ve maaşını etkileyebilir. Bazı meslekler daha yüksek prim oranı gerektirebilir ve meslek kodunun hatalı girilmesi durumunda çalışan emeklilikte hak kaybına uğrayabilir.
SGK MESLEK KODLARI LİSTESİ
SGK meslek kodları her bir meslek için ayrı olarak düzenlenmiştir. Bu benzersiz kodlar mesleklerin rakamlarla tanımlanmasını ve birbirinden ayırt edilmesini sağlar. Aşağıda bazı meslek türlerine ait kodlar yer alıyor.
2211.02
Aile Hekimi
2341.02
Türkçe Öğretmeni
2512.05
Yazılım Geliştiricisi
2611.02
Avukat
2622.02
Kütüphaneci
2634.01
Psikolog
2641.02
Kitap Editörü
2642.06
Gazeteci
2643.03
Çevirmen/Tercüman