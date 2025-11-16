Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Çalışanlar dikkat: Bu hata emekliliğinizi yakabilir! e-Devlet’ten mutlaka kontrol edin

Kasım 16, 2025 10:16
1
Çalışanlar dikkat: Bu hata emekliliğinizi yakabilir! e-Devlet’ten mutlaka kontrol edin

Milyonlarca çalışan emeklilik günlerinin hayalini kurarken haklarını tam ve eksiksiz olarak alabilmek istiyor. Zaman zaman meydana gelen hatalar bunun önüne geçebiliyor! Uzmanlar, emeklilik sürecinde sorun yaşamamak için e-Devlet üzerinden gerekli kontrollerin yapılması konusunda vatandaşları uyarıyor! İşte detaylar...  

 

 

2

Çalışanların büyük kısmının SGK kayıtlarında hangi meslek koduyla göründüğünü bilmediği belirtiliyor. Oysa bu kod, özellikle yıpranma payı bulunan mesleklerde büyük önem taşıyor. Kod hataları, prim günlerinin yanlış değerlendirilmesine ve emeklilik hesaplamalarında ciddi farklara neden olabiliyor.

3

Katıldığı bir canlı yayında konuşan SGK Uzmanı Melis Elmen, meslek kodlarındaki yanlışlıkların ileride büyük sorunlar doğurabileceğini söyledi. Elmen, “Bazı dönemlerde kodlar farklı girilmiş olabiliyor. Yıpranma payı olan meslekler için bu detay çok kritik." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

4

KONTROL ETMEKTE FAYDA VAR!

Elmen şöyle devam etti: "Örneğin basın, gemi, madencilik gibi alanlarda çalışıyorsanız, yıpranma hakkınız vardır. Ancak siz satış müdürü olduğunuz halde sistemde çaycı olarak görünüyorsanız bu ciddi bir problemdir” dedi.

5

İŞVERENLE İLETİŞİME GEÇİLMESİ GEREKİYOR!

Yanlış kod girişi, çalışanların yaptığı emeklilik hesabıyla SGK’nın hesaplamasının birbirini tutmamasına yol açıyor. Uzmanlar, bu nedenle tüm çalışanların e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümünü düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini belirtiyor. Meslek kodundaki hata tespit edilirse, işverenle iletişime geçilerek düzeltme talep edilebileceği ifade ediliyor.

6

SGK MESLEK KODU NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından her meslek grubuna özel olarak bazı kodlar belirlenmiştir. Altı basamaktan oluşan bu kodlar mesleklerin tanımlanmasını ve birbirinden ayırt edilmesini sağlar. İşverenler, çalışanları için SGK’ya bildirimde bulunduğunda bu kodlardan faydalanarak ilgili mesleğin tanımını yapar. Bu sayede çalışanların hangi meslek grubuna dâhil olduğu yasal düzeyde belirlenmiş olur.

7

SGK MESLEK KODU NE İŞE YARIYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, meslekleri sistematik bir biçimde düzenlemek ve mesleklerle pozisyonlar hakkında güncel bilgi sunmak için resmî olarak tanımlanmış kodları kullanır. Bu kodlar hem çalışanlar hem işverenler bakımından işlevlere sahiptir.

8

EMEKLİLİK HESAPLAMADA ROL OYNUYOR 

Meslek koduna göre yatırılan prim oranı emeklilik yaşını ve maaşını etkileyebilir. Bazı meslekler daha yüksek prim oranı gerektirebilir ve meslek kodunun hatalı girilmesi durumunda çalışan emeklilikte hak kaybına uğrayabilir.

9

SGK MESLEK KODLARI LİSTESİ 

SGK meslek kodları her bir meslek için ayrı olarak düzenlenmiştir. Bu benzersiz kodlar mesleklerin rakamlarla tanımlanmasını ve birbirinden ayırt edilmesini sağlar. Aşağıda bazı meslek türlerine ait kodlar yer alıyor. 

10

2211.02

Aile Hekimi

2341.02

Türkçe Öğretmeni

2512.05

Yazılım Geliştiricisi

11

2611.02

Avukat

2622.02

Kütüphaneci

2634.01

Psikolog

12

2641.02

Kitap Editörü

2642.06

Gazeteci

2643.03

Çevirmen/Tercüman

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.