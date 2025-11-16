Çalışanlar dikkat: Bu hata emekliliğinizi yakabilir! e-Devlet’ten mutlaka kontrol edin

SGK MESLEK KODU NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından her meslek grubuna özel olarak bazı kodlar belirlenmiştir. Altı basamaktan oluşan bu kodlar mesleklerin tanımlanmasını ve birbirinden ayırt edilmesini sağlar. İşverenler, çalışanları için SGK’ya bildirimde bulunduğunda bu kodlardan faydalanarak ilgili mesleğin tanımını yapar. Bu sayede çalışanların hangi meslek grubuna dâhil olduğu yasal düzeyde belirlenmiş olur.