Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Asgari ücret için çarpıcı çıkış! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan 'en önemli konu' diyerek açıkladı

Asgari ücret zammı yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerinde çalışanların gündemindeki yerini koruyor. 2026 asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 12:47

Asgari ücrette yeni zammı belirleme süreci aralık ayında ’nun toplanmasıyla başlayacak. Asgari ücrete yapılacak yansımalarıyla birlikte neredeyse bütün çalışanları ilgilendiriyor. Halihazırda net 22.104 lira olan asgari ücrete yapılacak zam merak edilirken ’dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Asgari ücret için çarpıcı çıkış! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan 'en önemli konu' diyerek açıkladı

Memurlar.net'e konuşan Bakan Işıkhan; " Tespit Komisyonu'nun yapısı da tartışmaya açıldı. Aralık ayında başlayacak süreç. Bu süreçle ilgili bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücreti hükümet olarak biz belirlemiyoruz. Bu bilmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, kamu kurumlarından 5 temsilci, işçi kesiminden 5 temsilci ve işveren kesiminden 5 temsilci bir araya geliyor. Bunlar tabii o dönemde ülkenin ekonomik koşullarını, oranlarını, yaşam koşullarını düşünerek bir müzakere içerisine giriyorlar.

Asgari ücret için çarpıcı çıkış! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan 'en önemli konu' diyerek açıkladı

'DİYALOĞA ÖNEM VERİYORUZ'

Yapıyla ilgili de önemli olan temsiliyet. İşçi kesiminin hakkını korumak için masaya gelmesi gerek. İşveren kesimi de elbette temsil ettiği kitlenin taleplerini masaya getirecektir. Biz masada sosyal diyaloğa çok önem veren bir hükümetiz. Biz taraflarla, paydaşlarımızla bir masada oturup, güncel durumu, ihtiyaçlarımızı, rakamları belirleyebilmeliyiz.

'SOMUT BİR ŞEYLE GELMİYORLAR'

Tabii Türk-İş'in ve Hak-İş'in açıklamaları oldu sizler de duyuyorsunuz. Yapıyla ilgili şimdi işçi kesiminin talepleri nedir çok iyi bilemiyoruz. Yani komisyonda ne değişiklik yapalım diye sorduğumuzda somut bir şeyle gelmiyorlar karşımıza. Bu nedenle taleplerini, isteklerini anlayabilmek için diyalog kuruyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücret zammı için 10 senaryo! İşte en yüksek ve en düşük rakamlar
Asgari ücret ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi!
ETİKETLER
#zam
#asgari ücret
#enflasyon
#asgari ücret tespit komisyonu
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
#Sosyal Diyalog
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.