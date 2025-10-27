Asgari ücret için çarpıcı çıkış! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan 'en önemli konu' diyerek açıkladı

Asgari ücrette yeni zammı belirleme süreci aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasıyla başlayacak. Asgari ücrete yapılacak zam yansımalarıyla birlikte neredeyse bütün çalışanları ilgilendiriyor. Halihazırda net 22.104 lira olan asgari ücrete yapılacak zam merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Memurlar.net'e konuşan Bakan Işıkhan; "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı da tartışmaya açıldı. Aralık ayında başlayacak süreç. Bu süreçle ilgili bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücreti hükümet olarak biz belirlemiyoruz. Bu bilmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, kamu kurumlarından 5 temsilci, işçi kesiminden 5 temsilci ve işveren kesiminden 5 temsilci bir araya geliyor. Bunlar tabii o dönemde ülkenin ekonomik koşullarını, enflasyon oranlarını, yaşam koşullarını düşünerek bir müzakere içerisine giriyorlar.

'DİYALOĞA ÖNEM VERİYORUZ'

Yapıyla ilgili de önemli olan temsiliyet. İşçi kesiminin hakkını korumak için masaya gelmesi gerek. İşveren kesimi de elbette temsil ettiği kitlenin taleplerini masaya getirecektir. Biz masada sosyal diyaloğa çok önem veren bir hükümetiz. Biz taraflarla, paydaşlarımızla bir masada oturup, güncel durumu, ihtiyaçlarımızı, rakamları belirleyebilmeliyiz.

'SOMUT BİR ŞEYLE GELMİYORLAR'

Tabii Türk-İş'in ve Hak-İş'in açıklamaları oldu sizler de duyuyorsunuz. Yapıyla ilgili şimdi işçi kesiminin talepleri nedir çok iyi bilemiyoruz. Yani komisyonda ne değişiklik yapalım diye sorduğumuzda somut bir şeyle gelmiyorlar karşımıza. Bu nedenle taleplerini, isteklerini anlayabilmek için diyalog kuruyoruz."