24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

ÇAYKUR'dan İlber Ortaylı'nın sözlerine tepki

Tarihçi İlber Ortaylı'nın Rize çayına yönelik söylediği eleştirel sözlere ÇAYKUR'dan tepki geldi. Rizeliler'e çay yerine mandalina ekmesini öneren Ortaylı'ya yanıt veren ÇAYKUR belgelerle Doğu Karadeniz'in çay kalitesini anlattı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 18:04

Rize çayına yönelik "Rize çayını sevmiyorum. Rizeliler de bir an evvel yerine diktikleri çayları alıp o güzelim mandalinaları geri eksinler. Dünyanın en güzel mandalinası Rize'de yetişir; sivri akıllı biri bunlara çay öğretmiş." şeklinde ifadeler kullanan tarihçi 'ya Çay İşletmeleri () Genel Müdürlüğü isim vermeden cevap verdi.

ÇAYKUR'dan İlber Ortaylı'nın sözlerine tepki

ÇAYKUR İLBER ORTAYLI'YA KARŞI KARADENİZ ÇAYINI SAVUNDU

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, son günlerde çayla ilgili kullanılan talihsiz ifadelerin, bu değerleri üreten ve bugünlere taşıyan emektar insanları fazlasıyla incittiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 108 yıl önce Prof. Dr. Ali Rıza Erten tarafından yazılan bir makalede, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay yetiştirilebileceğine dair bilgilerin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Doğu Karadeniz'de çay yetiştirilmesine öncülük edecek olan 407 sayılı Kanun'un 16 Şubat 1924'te çıkarıldığı, çay ürününün getirmiş olduğu refah sayesinde kısa sürede bölgede hızlı bir sanayileşme ve istihdam sürecinin başladığı kaydedildi.

Bölgede üretilen çayın Türk insanının beğenisini kazandığı vurgulanan açıklamada, "Türkiye, kişi başına çay tüketiminin yıllık 3,5 kilogram ile dünyada en fazla olduğu ülke haline gelmiştir. Bizler çalışmalarımızı sürdürürken yönetici odalarında bizden önce çalışmış yılgınlık nedir bilmeyen idarecilerin, çay fabrikalarında bizden önce çalışmış çaya aşık yürekli işçilerin, çay bahçelerinde bizden önce çalışmış dağ, taş, yamaç demeden bir oya işler gibi çay bahçelerini tesis eden çiftçilerin mücadelelerini yüreğimizde hissederek çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.

ÇAYKUR'dan İlber Ortaylı'nın sözlerine tepki

"HAKSIZLIK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Açıklamada, çayla ilgili talihsiz ifadelerin dile getirildiği belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Son günlerde kendi üretmiş olduğumuz değerlerimize yönelik dile getirilen talihsiz ifadelerin hem bizleri hem de bu değerleri üreten, bugünlere getiren emektar insanlarımızı fazlasıyla incittiğini belirtmek isteriz. Üstelik dünyadaki benzerlerinden farklı olarak kimyasal kullanılmadan üretildiği için sağlık bakımından bambaşka bir konumda bulunan kendi çayımıza yönelik bir tavrın söz konusu olmasını ise bu değere yapılmış büyük bir haksızlık olarak görüyoruz."

Bütün değerlere sahip çıkılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Çay, hububat, meyve, beyaz eşya, araba, hangisi olduğu fark etmeksizin hepsine sahip çıkmamız gerektiği inancındayız. Bir ülkenin yükselmesi ve yücelmesinin yolunun da bu olduğu düşüncesindeyiz. İşçimizden girişimcimize, gençlerimizden aydınlarımıza kadar hepimizin aynı hedefte yol almaya devam etmesi dileğiyle." denildi.

