ALTIN YATIRIMININ GİZLİ DÜŞMANI: İŞÇİLİK MALİYETİ VE MAKAS FARKI

Yapay zeka, çeyrek altın ve gram altın arasındaki temel farkı belirlerken, işçilik maliyetine odaklanmaktadır. Bu faktör, altının içindeki saf altın (külçe) değeri ile sizin ona ödediğiniz fiyat arasındaki farkı oluşturur. Bu farka "makas" adı verilir ve yatırımcının kâra geçebilmesi için altının bu makas farkını kapatacak kadar değer kazanması gerekir.

Çeyrek altın, bilezik, yüzük veya diğer takılar gibi basılmış ziynet ürünlerinin bir işçilik maliyeti (darphane ve kuyumcu marjı) bulunur. Bu maliyet, çeyrek altını alırken ödediğiniz fiyata eklenir, ancak satarken geri alınamaz. Bu nedenle, çeyrek altının alım-satım makası genellikle gram altına göre çok daha geniştir ve yatırımcı, bu makas farkından dolayı daha başlarken zarar eder. Gram altınlar ise, özellikle sertifikalı, 24 ayar külçe/has altınlar, neredeyse hiç işçilik maliyeti taşımaz. Bu durum, alım-satım makasının çok dar olmasına ve yatırımcının en az kayıpla işlem yapmasına olanak tanır. Yapay zekanın analizi, finansal verimlilik hedefleniyorsa, işçilik maliyeti en az olan seçeneğin her zaman daha rasyonel olduğunu göstermektedir.