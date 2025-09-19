Menü Kapat
TGRT Haber
 Editor | Bengü Sarıkuş

Çiftçilere 4,5 milyar liralık ödeme yapılacak: Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sürdürülebilir üretim için çiftçilere destek ödemeleri yapıldığını belirtti. Bakan Yumaklı, 4 milyar 540 milyon 555 bin 293 lira tutarındaki destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
14:35
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
14:35

ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Yumaklı, 4 milyar 540 milyon 555 bin 293 lira tutarındaki destekleme ödemesinin hesaplara aktarılacağı bilgisini paylaştı.

Çiftçilere 4,5 milyar liralık ödeme yapılacak: Bugün hesaplara yatıyor

Sürdürülebilir üretim için çiftçileri desteklemeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "4 milyar 540 milyon 555 bin 293 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Çiftçilere 4,5 milyar liralık ödeme yapılacak: Bugün hesaplara yatıyor

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre büyükbaş (buzağı) desteği 2 milyar 713 milyon 572 bin 300 lira, süt desteği 1 milyar 388 milyon 478 bin 562 lira, bireysel sistemleri desteği 193 milyon 550 bin 478 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteği 161 milyon 282 bin 960 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 68 milyon 629 bin 193 lira ve büyükbaş hayvancılık (malak) desteği 15 milyon 41 bin 800 lira olarak hesaplara aktarılacak.

Çiftçilere 4,5 milyar liralık ödeme yapılacak: Bugün hesaplara yatıyor

Büyükbaş hayvancılık buzağı desteği ile süt destekleme ödemeleri, kimlik numarasının son hanesi "4-6-8", vergi numarasının son hanesi "1-3-4-5-6-7-8-9" olanlara bugün saat 18.00'den itibaren yapılacak. Bu destek ödemeleri, kimlik ve vergi numarasının son hanesi "0-2" olanlara da 26 Eylül saat 18.00'den sonra aktarılacak.

#tarım
#çiftçi
#ödeme
#sulama
#hayvancılık
#Destekleme
#Ekonomi
