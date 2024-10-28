Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi kapılarını açtı! Beyin göçü tersine dönecek: Türkiye'nin parlayan yıldızları yuvada kalacak

28 Ekim 2024 14:30 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:31

Sabancı'nın beyin göçünü, beyin gücüne çevirecek projesi Eskişehir'de hayata geçti. Eskişehir’de Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi kapılarını açtı. Türkiye'den yurt dışına beyin göçü oranları artmaya devam ederken Sabancı Topluluğu'ndan beyin göçünü, beyin gücüne çevirecek proje duyuruldu.

Sabancı Topluluğu, Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında 3D teknolojisi ile üretilen Teknoloji ve Etki Merkezi'ni Eskişehir'de açıldı. Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğiyle Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezini hizmete açan Sabancı 100 milyar dolarlık pazara genç beyinler yetiştirecek. Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, holdingin teknolojik gücünü ve yenilik ağını gençler için seferber edeceklerini açıkladı.

SABANCI TOPLULUĞU GENÇ BEYİNLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sabancı Topluluğu, Sabancı Gençlik Seferberliği’ni Türkiye’nin farklı illerine yaymaya devam ediyor. Seferberlik kapsamında, ilk Teknoloji ve Etki Merkezi’ni geçtiğimiz ay sonunda İzmir’de hayata geçiren Sabancı Topluluğu, ikinci merkezi ise Türkiye’de üniversite öğrencisi yoğunluğunun en yüksek olduğu şehirlerden Eskişehir’de açtı.

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Çimsa tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) iş birliğiyle kapılarını açan Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi, dünya ekonomisinin en önemli büyüme alanlarından biri olarak gösterilen malzeme teknolojilerinde faaliyet gösterecek.

Eskişehir’de Türkiye’nin ilk 3D yazıcıyla inşa edilen Teknoloji Merkezi Sabancı Holding’in gençlere yatırım hedefiyle başlattığı Sabancı Gençlik Seferberliği ile beyin göçü, beyin gücüne dönecek.

GENÇLER 100 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİYE HÜKMEDECEK

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun ve Çimsa CEO’su Umut Zenar’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı törenle kapılarını açan Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi'nde gençler 100 milyar dolarlık ekonomiye hükmedecek ve 3D ile yapılan ilk teknoloji merkezinde yetişecek.

ESTÜ’den Kimya, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, araştırmacılar ve girişimciler yararlanabilecek.

4 AYLIK STAJ PROGRAMI SUNACAK

Proje ile yapı malzemeleri sektörüne yönelik olarak lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilere sağlanacak 6 haftalık eğitim programları ile onlara sektör dinamikleri tanıtılacak. 5 yılın sonunda, yaklaşık 500 öğrencinin ÇİMSA Teknoloji ve Etki Merkezi Programı’ndan faydalanması hedefleniyor.

Sektöre yönelik eğitimlerin yanında, öğrencilerin yeni beceriler ve yetkinlikler kazanması için mülakat teknikleri gibi kişisel gelişim eğitimleri de sağlanacak. Ayrıca, programı tamamlayan öğrencilere sektördeki mevcut sorunlara yönelik projeler üretecekleri 4 aylık staj programları sunulacak.

"BEYİN GÖÇÜNDEN BEYİN GÜCÜNE"

Açılışta konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, bu merkezi Cumhuriyetin 101’inci kuruluş yıl dönümünün hemen öncesinde hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi.

Cenk Alper, “Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında Türkiye’nin dört bir yanına yaydığımız Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri aslında Cumhuriyet değerlerimizin günümüzdeki iz düşümleri. Gençlere inanmak, onlara sonuna kadar güvenmek, sürekli ilerlemenin izinde olmak bu merkezlerin ardındaki düşüncenin temelini oluşturuyor. ‘Beyin göçünden beyin gücüne’ olarak tanımladığımız söylem, Sabancı olarak gençlere inancımızın, Cumhuriyet’e olan bağlılığımızın kelimelere dökülmüş hali.

Bu yüzden hem ülkemiz hem de Topluluğumuz için ileri malzeme geçişi, Topluluk stratejimizde öncelikli olarak ele aldığımız alanlardan biri. Yapılan araştırmalara göre, dünyada ileri malzeme pazarının büyüklüğü 5 yıl içerisinde yaklaşık 100 milyar dolara ulaşacak. Ülke olarak bu pazardan alacağımız pay, aslında bizim gelecekteki rekabet gücümüzün de bir göstergesi olacak.” diye konuştu.

"PARLAK FİKİRLER DÖRT DUVAR ARASINDAN ÇIKACAK"

Çimsa CEO’su Umut Zenar ise, “Aynı şirket stratejimizde olduğu gibi, merkezimizin stratejisinde de kendimize üçlü bir hedef seti belirledik. ‘Teoriden Pratiğe, Fikirden Ürüne, Değerden Etkiye’ olarak tanımladığımız bu üçlü formülle aslında en büyük hedefimiz burada geliştirilecek teknolojilerin ürünleşmesini ve günlük hayatlarımızda etki oluşturmasını sağlamak. Parlak fikirleri dört duvar arasından çıkarmak, laboratuvarların sınırlarını aşmak, tüm değer zinciri üzerinde bir etki gücü oluşturmak.” ifadelerini kullandı.