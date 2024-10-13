Çin büyüme için para harcayacak! Kirada zorlanan IKEA yardım istedi

13 Ekim 2024 11:26 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 11:26

Çin, ekonomik büyümeyi canlandırmak için hükümet borçlanmasını artırarak düşük gelirli kişilere sübvansiyonlar sağlama, emlak sektörünü destekleme ve devlet bankalarına sermaye enjeksiyonu yapmayı planlıyor. Emlak krizinin etkilerini iliklerine kadar hisseden Ikea, Pekin yönetiminden destek talep etti.

Çin​, ekonomik büyümeyi canlandırma çabaları kapsamında, düşük gelirli insanlara yönelik sübvansiyonlar sağlamak, emlak​ sektörünü desteklemek ve devlet bankalarının sermayesini güçlendirmek için hükümet borçlanmasını "önemli ölçüde artıracak."

Maliye Bakanı Lan Foan, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, hazırlanmakta olan mali teşvik paketinin boyutu hakkında ayrıntı vermese de, bu yıl daha fazla "döngü karşıtı önlem" alınacağını belirtti. "Çin'in borçlanma​ için hala nispeten büyük bir alanı var" dedi.

EMLAK KRİZİ AŞILAMADI

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi, sert bir emlak piyasası düşüşü ve zayıf tüketici güveni nedeniyle güçlü deflasyonist baskılarla karşı karşıya. Bu durum, küresel ticaret ortamının giderek daha gergin hale geldiği bir dönemde Çin’in ihracata olan aşırı bağımlılığını ortaya koydu. Son aylarda açıklanan geniş bir ekonomik veri yelpazesi, tahminlerin altında kaldı ve ekonomistler ile yatırımcılar arasında hükümetin bu yılki yaklaşık %5'lik büyüme hedefinin tehlikede olduğu ve uzun vadeli yapısal bir yavaşlamanın devrede olabileceği endişelerini artırdı.

Önümüzdeki hafta açıklanacak eylül ayı verilerinin daha fazla zayıflık göstermesi bekleniyor. Ancak Çin'in devlet planlamacısı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) başkanı Zheng Shanjie, hedefin tutturulacağından "tamamen emin" olduğunu söyledi.

ÇİN BORSALARINDAKİ ARTIŞ, KISA SÜRDÜ

Çin'deki mali teşvik önlemleri, Politbüro'nun eylül ayında gerçekleştirdiği toplantının ardından hükümetin ek harcama planlarına dair daha fazla detayın eksik olması nedeniyle küresel finans piyasalarında yoğun spekülasyonlara konu oldu. Çin borsaları, bu toplantıdan sonraki birkaç gün içinde %25 artarak iki yılın en yüksek seviyelerine ulaştı, ancak daha sonra ayrıntıların netleşmemesiyle yeniden geriledi.

Reuters, geçen ay Çin'in yeni mali teşviklerin bir parçası olarak bu yıl yaklaşık 2 trilyon yuan (284.43 milyar dolar) değerinde özel devlet tahvili çıkarmayı planladığını bildirdi. Bu tahvillerin yarısının yerel yönetimlerin borç sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak, diğer yarısının ise ev aletleri ve diğer ürünlerin satın alımlarını sübvanse etmek ve iki veya daha fazla çocuğu olan hanelere çocuk başına yaklaşık 800 yuan (114 dolar) aylık ödenek sağlamak için kullanılacağı belirtildi.

Ayrıca Bloomberg News, Çin'in en büyük devlet bankalarına 1 trilyon yuan'a (142 milyar dolar) kadar sermaye enjeksiyonu yapmayı düşündüğünü ve bunun öncelikli olarak yeni devlet tahvilleri ihraç ederek ekonomiyi desteklemek amacıyla kullanılacağını bildirdi.

Çin’de ek borçlanma genellikle sembolik parlamentonun onayına tabi oluyor ve bu parlamentonun önümüzdeki haftalarda toplanması bekleniyor.

DAHA FAZLA DESTEK GEREKLİ

Çin Merkez Bankası, eylül ayında, Covid-19 salgınından bu yana ekonomi​ için en agresif para politikası destek önlemlerini açıkladı. Bu önlemler, çok sayıda adımın yanı sıra emlak sektörünü uzun yıllardır yaşadığı durgunluktan çıkarmayı amaçlayan ipotek faiz oranı indirimlerini içeriyor. Ancak bu adımlar Çin hisse senedi fiyatlarını yükseltse de, birçok analist Pekin’in tüketimi artırmak ve borca dayalı altyapı yatırımlarına olan bağımlılığı azaltmak gibi daha derin köklü yapısal sorunları ele alması gerektiğini söylüyor.

Çin'deki mali teşvikin çoğu hala yatırıma gidiyor, ancak getiriler düşüyor ve bu harcamalar yerel yönetimlerin 13 trilyon dolarlık borç yükü altına girmesine neden oldu. Lan, Pekin'in yerel yönetimlerin borç sorunlarını çözmelerine yardımcı olacağını ve bu yılın son üç ayında borç kotaları ve kullanılmamış fonlar dahil olmak üzere harcamak için hala 2,3 trilyon yuan (325,5 milyar dolar) bulunduğunu söyledi. Yerel yönetimlerin kullanılmayan arsaları müteahhitlerden geri satın almalarına izin verileceğini de ekledi.

IKEA DESTEK İSTEDİ

Düşük maaşlar, yüksek genç işsizliği ve zayıf sosyal güvenlik ağı, Çin'de hanehalkı harcamalarının yıllık ekonomik üretimin %40'ından az olmasına neden oluyor. Bu oran, küresel ortalamanın yaklaşık 20 puan altında. Yatırım ise ortalamanın 20 puan üzerinde. İşe alım platformu Zhaopin tarafından hazırlanan özel bir rapora göre, Çin'in 38 büyük şehrinde işe alım yapan şirketlerin teklif ettiği ortalama ücret, üçüncü çeyrekte %2,5 düştü. İsveçli mobilya perakendecisi Ikea, perşembe günü yaptığı açıklamada, 39 mağazasıyla Çin’de emlak krizinin etkilerini hissettiğini belirterek Pekin'e daha fazla teşvik uygulaması çağrısında bulundu.