Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Çin, Meksika'nın ticaret engellerine soruşturma başlattı

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada; Pekin yönetiminin Meksika'nın serbest ticaret anlaşması yapmadığı ülkelere gümrük tarifelerini artırma planı ve Çin'e yönelik ticaret ve yatırım engellerine ilişkin soruşturma başlattığını bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin, Meksika'nın ticaret engellerine soruşturma başlattı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 09:01

Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturmanın, hükümetinin Çin'den ve serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden ithal ürünlerde gümrük tarifelerini artırma planının yanı sıra son yıllarda ticaret ve yatırımlarda Çin'e yönelik engel teşkil eden kısıtlayıcı tedbirleri ele alacağı belirtildi.

Çin, Meksika'nın ticaret engellerine soruşturma başlattı

Meksika'nın söz konusu artışlarını uygulaması halinde, bunun yalnızca aralarında Çin'in de olduğu ticari ortaklarına zarar vermekle kalmayacağı, aynı zamanda ülkenin iş ortamının öngörülebilirliğini olumsuz etkileyerek yatırımcıların güvenini sarsacağı ifade edilen açıklamada, Çin'in bu türden adımlara karşı olduğu kaydedildi.

Çin, Meksika'nın ticaret engellerine soruşturma başlattı

Açıklamada, Meksika'nın söz konusu tedbirleri ile tarife müzakerelerinde ödün olarak aldığı ima edilerek, "ABD'nin tarife artışlarını istismar ettiği mevcut koşullarda ülkeler tek taraflılığın ve korumacılığın tüm biçimlerine karşı çıkmalı, başkalarının baskısıyla üçüncü tarafların çıkarlarını feda etmemeli." ifadesine yer verildi.

Çin, Meksika'nın ticaret engellerine soruşturma başlattı

Çin'in Meksika'nın söz konusu adımlarından etkilenen endüstrilerinin çıkarlarını kararlılıkla koruyacağının altı çizilen açıklamada, ayrıca bu ülkeden ithal edilen pikan cevizi ürünlerine ilişkin fiyat indirimi (damping) soruşturması da açıldığını duyuruldu. ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin ve Meksika, Kanada ile Trump'ın tarife artışlarında hedef aldığı ilk ülkeler olmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! İşte 26 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları
Türkiye ve ABD arasında enerji anlaşması: Yeni bir süreci başlattık!
ETİKETLER
#çin
#Meksika
#abd
#ticaret
#tarife
#Güvenli Ev
#Öngörülebilirlik
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.