Türkiye ve ABD arasında enerji anlaşması: Yeni bir süreci başlattık!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını duyurdu. Bakan Bayraktar, anlaşmanın, iki ülke arasındaki köklü ortaklığı nükleer enerji alanında derinleştirecek yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu belirtti.

"YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATTIK"

Bakan Bayraktar, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği kritik görüşmeye dikkat çekti. Bakan Bayraktar şunları paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık.

Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık. Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum."

https://x.com/aBayraktar1/status/1971291651352986028