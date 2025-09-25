Menü Kapat
Türkiye ve ABD arasında enerji anlaşması: Yeni bir süreci başlattık!

Türkiye ve ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 22:15
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 22:24

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını duyurdu. Bakan Bayraktar, anlaşmanın, iki ülke arasındaki köklü ortaklığı alanında derinleştirecek yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu belirtti.

"YENİ BİR SÜRECİ BAŞLATTIK"

Bakan Bayraktar, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı ve Cumhurbaşkanı ile Başkanı 'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği kritik görüşmeye dikkat çekti. Bakan Bayraktar şunları paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık.

Türkiye ve ABD arasında enerji anlaşması: Yeni bir süreci başlattık!

Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık. Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum."

https://x.com/aBayraktar1/status/1971291651352986028

