TGRT Haber
Ekonomi
 Serhat Yıldız

Çin'den yeni altın hamlesi: Fiyatları değiştirecek

Pekin yönetimi, uzun süredir uygulanan altın vergisi teşvikini kaldırdı. 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme  hem Çinli tüketicilerin cebini hem de küresel altın piyasasını etkileyecek.

Çin, yıllardır uyguladığı vergisi teşvikini sona erdirerek piyasaları yakından ilgilendiren kritik bir adım attı. Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, artık perakendeciler Şanghay Altın Borsası’ndan aldıkları altını ister doğrudan ister işleyerek satsınlar, bu işlemler için katma değer vergisini (KDV) mahsup edemeyecek.

YATIRIM VE MÜCEVHER ALTINI DA KAPSAMDA

Yeni düzenleme yalnızca külçe veya altınlarını değil, mücevherat, sanayi tipi altın ürünleri ve hatta Halk Bankası onaylı madeni paraları da kapsıyor. Yani artık sadece yatırım değil, süs amaçlı altın alışverişleri de yükünden kaçamayacak.

Çin’den yeni altın hamlesi: Fiyatları değiştirecek

Bu kararın arkasında Çin ekonomisindeki yavaşlama ve emlak sektöründeki durgunluk yatıyor. Uzmanlara göre hükümet, bütçe gelirlerini artırmak ve vergi tabanını genişletmek istiyor. Ancak bu adım, tüketiciler için altın alımını daha pahalı hale getirecek gibi görünüyor.

Çin’den yeni altın hamlesi: Fiyatları değiştirecek

ALTINDA DÜZELTME SİNYALİ

Son dönemde dünya genelinde fiziki altına olan talep, fiyatları rekor seviyelere taşımıştı. Ancak analistler, bu hızlı yükselişin ardından bir düzeltmenin gelebileceği görüşünde. Mayıs sonundan bu yana altın borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelen alımların hız kesmesi ve Hindistan’daki festival sezonunun sona ermesi talebi azaltabilir.

Üstelik ABD ile Çin arasında yumuşayan ticaret ilişkileri, altının geleneksel “güvenli liman” cazibesini bir miktar zayıflatıyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen, altının ons fiyatı hâlâ 4.000 dolar eşiğinin hemen altında seyrediyor. Küresel merkez bankalarının toplu alımları ve ABD kaynaklı faiz indirimleri, fiyatların düşmesini engelliyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıl ons altının 5.000 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

