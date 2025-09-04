Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
28°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Citigroup 80 milyar dolarlık varlığı BlackRock'a devrediyor

Citigroup, 80 milyar dolarlık yatırım portföyünü BlackRock'a devrederek varlık yönetiminde yeni bir döneme giriyor. Citigroup'un servet yönetimi biriminin parçası olan Citi Investment Management varlığını sürdürecek.

Citigroup 80 milyar dolarlık varlığı BlackRock'a devrediyor
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 17:30

Citigroup, müşterilerinin on milyarlarca dolarlık yatırımını ABD merkezli BlackRock Inc.’e devrederek bankanın elinde kalan tek varlık yönetim birimini kapatacak ve servet yönetimi biriminin daha fazla bölümünü dışarıya aktaracak. Yeni ortaklık kapsamında BlackRock, Citi Yatırım Yönetimi’nde hesabı bulunan binlerce müşterinin varlıklarını yönetecek. BlackRock, zaten Citigroup’un 635 milyar dolarlık müşteri varlıklarının bir kısmını yönetiyordu. Bu anlaşmayla bankanın kendi bünyesinde yönettiği son 80 milyar dolar da BlackRock’a devredilecek.

Citigroup 80 milyar dolarlık varlığı BlackRock'a devrediyor

Citigroup Servet Yönetimi Birimi Başkanı Andy Sieg Bloomberg’in New York ofisinde verdiği röportajda, platformu kendi başlarına iki katına çıkaracak durumda olmadıklarını, BlackRock ile çalışarak çok daha güçlü bir konumda olacaklarını ifade etti.

Citigroup’un servet yönetimi biriminin parçası olan Citi Investment Management varlığını sürdürecek. Ancak şirketin son özel varlık yönetimi operasyonu ve Robert Jasminski’nin liderliğindeki bazı portföy yöneticileri BlackRock’a geçecek. Banka sözcüsü Mark Costiglio’ya göre bu geçişe 100’den az Citigroup çalışanı dahil olacak.

Citigroup 80 milyar dolarlık varlığı BlackRock'a devrediyor

Anlaşma kapsamında BlackRock yönetim ücreti alırken, Citigroup müşteri danışmanlığı için ücret almaya devam edecek. Müşterilere önümüzdeki aylarda değişiklikler hakkında bilgi verilecek. Bu plan, Citigroup’un servet yönetimi işini sadeleştirme sürecinde kritik bir adımı işaret ediyor. Banka artık “kitle varlıklılar” segmentine odaklanıyor ve zengin bireylerden daha fazla pay alabilmek için yoğun rekabetin yaşandığı bir alanda öne çıkmayı hedefliyor. Bu hedef, geçmişte Citigroup’un özel bankasını yöneten ve kârlılığı artırmak için plan yürüten CEO Jane Fraser’ın stratejisinin merkezinde yer alıyor.

BlackRock ABD Servet Yönetimi Başkanı Jaime Magyera konu hakkında şu sözleri söyledi: “Bu sektör için dönüm noktası niteliğinde bir an. Servet yönetimi şirketleri büyürken ölçek kazanmak, yatırım yelpazesi ve teknoloji alanında ihtiyaç duydukları yeteneklere sahip firmalarla işbirliği yapmak zorundalar.”

Citigroup 80 milyar dolarlık varlığı BlackRock'a devrediyor

Citigroup Yatırım Yönetimi’nin yönettiği varlıklar, bankanın profesyonel hizmet şirketlerine ve çalışanlarına hizmet veren “Wealth at Work” birimi ile özel bankası müşterilerine ait. Varlıkların yaklaşık yarısı ABD dışındaki müşterilere ait olacak ve BlackRock yönetimine geçse de bankanın saklama hesaplarında kalacak.

Citi Wealth Yatırım Çözümleri Başkanı Keith Glenfield’a göre, dışarıya devredilen ürünler zamanla Citibank’ın özel eşiklerini karşılamayan, ancak varlıklı bireylere yönelik yatırım platformu Citigold müşterilerine de sunulacak.

BlackRock Başkan Yardımcısı Rob Fairbairn, Citigroup’un, dünya genelinde varlık yönetimi müşterilerine yerinde destek sağlayacak küresel erişime sahip birkaç özel bankadan biri olduğunu belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için kritik çağrı: İslam Memiş Kasım ayı için yatırımcıyı uyardı
Arabası dokunmatik olanları üzecek haber! Yeni karar uygulanmaya başlıyor
ETİKETLER
#bankacılık
#finans
#Citigroup
#Blackrock
#Varlık Yönetimi
#Servet Yönetimi
#Ekonomi
TGRT Haber
