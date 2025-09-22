Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Türkiye 100-Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" programında yaptığı açıklamada enflasyonda önemli bir iyileşme sağlandığını belirterek, "Bu seyir 2025 yılında da devam edecek ve enflasyonu kalıcı biçimde yüzde 30’un altına çekeceğiz" ifadelerine yer verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 16:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "TOBB Türkiye 100 - Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" programında konuştu.

Yılmaz konuşmasında , ve ihracata ilişkin verilere yer verdi. Yeni OVP hedeflerine ilişkin de konuşan Yılmaz, "2028 yılı hedeflerimiz nettir: Enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneye indireceğiz" dedi.

Bugün geldiğimiz noktada, 2025 sonunda milli gelirimizin 1,5 trilyon doları aşmasını, kişi başına gelirin 17 bin doların üzerine çıkmasını ve Türkiye’nin Dünya Bankası’nın yapmış olduğu sınıflandırmaya göre tarihinde ilk defa yüksek gelirli ülkeler sınıfına gireceğini öngörüyoruz.

2023’te yüzde 65 olan enflasyonu, 2024 sonunda yüzde 44’e indirdik. Haziran 2024’ten itibaren kesintisiz düşüş trendi yakalayarak toplamda 42,5 puanlık önemli bir iyileşme sağladık. 2025 yılında da bu seyir devam edecek ve enflasyonu kalıcı biçimde yüzde 30’un altına çekeceğiz.

2024’te yüzde 3,3; 2025’in ilk yarısında yüzde 3,6 büyüme kaydedildi. Böylece 15 yıllık kesintisiz büyüme süreci hedeflerimizle uyumlu şekilde sürdürülmüş, aynı zamanda milletimizin iradesi, gayreti ve azmi bir kez daha tescillenmiştir. Büyümenin yanında ihracatta da tarihi başarılara imza atıyoruz. Temmuz ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik. Yılın ilk sekiz ayında 178 milyar doları aşan , yıllık bazda 269 milyar dolara ulaştı.

Türk Lirası'na güven güçlenmiş, rezervleri 12 Eylül 2025 itibarıyla 177,9 milyar dolara yükselmiştir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nakit ihtiyacı olanlar acele etsin! İslam Memiş formülü açıkladı
Ev alacaklar için son fırsat: Gayrimenkulde yeni rekor geliyor
ETİKETLER
#enflasyon
#merkez bankası
#türkiye ekonomisi
#ihracat
#büyüme
#Ovp Hedefleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.