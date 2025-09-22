Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "TOBB Türkiye 100 - Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi" programında konuştu.

Yılmaz konuşmasında enflasyon, büyüme ve ihracata ilişkin verilere yer verdi. Yeni OVP hedeflerine ilişkin de konuşan Yılmaz, "2028 yılı hedeflerimiz nettir: Enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneye indireceğiz" dedi.

Bugün geldiğimiz noktada, 2025 sonunda milli gelirimizin 1,5 trilyon doları aşmasını, kişi başına gelirin 17 bin doların üzerine çıkmasını ve Türkiye’nin Dünya Bankası’nın yapmış olduğu sınıflandırmaya göre tarihinde ilk defa yüksek gelirli ülkeler sınıfına gireceğini öngörüyoruz.

2023’te yüzde 65 olan enflasyonu, 2024 sonunda yüzde 44’e indirdik. Haziran 2024’ten itibaren kesintisiz düşüş trendi yakalayarak toplamda 42,5 puanlık önemli bir iyileşme sağladık. 2025 yılında da bu seyir devam edecek ve enflasyonu kalıcı biçimde yüzde 30’un altına çekeceğiz.

2024’te yüzde 3,3; 2025’in ilk yarısında yüzde 3,6 büyüme kaydedildi. Böylece 15 yıllık kesintisiz büyüme süreci hedeflerimizle uyumlu şekilde sürdürülmüş, aynı zamanda milletimizin iradesi, gayreti ve azmi bir kez daha tescillenmiştir. Büyümenin yanında ihracatta da tarihi başarılara imza atıyoruz. Temmuz ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik. Yılın ilk sekiz ayında 178 milyar doları aşan ihracat, yıllık bazda 269 milyar dolara ulaştı.

Türk Lirası'na güven güçlenmiş, Merkez Bankası rezervleri 12 Eylül 2025 itibarıyla 177,9 milyar dolara yükselmiştir.