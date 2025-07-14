Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Denizi olmayan şehir, Avrupa'ya balık gönderiyor! Yılda 225 ton üretim

Denize kıyısı olmayan Yozgat'ın Çekerek ilçesinden Danimarka başta olmak üzere Avrupa'nın birçok kentine balık ihraç ediliyor. Yılda 225 ton üretim ile Yozgat, balık ticaretinde Avrupa ülkelerinin uğrak noktası...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 12:21

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 1996-2004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek barajının 2011 yılında hizmete girmesiyle yöre halkının en önemli geçim kaynaklarından biri oldu. Balıkçılar, baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemiyle yılda üç bin tona kadar balık üretimi yapıyor.

Denizi olmayan şehir, Avrupa'ya balık gönderiyor! Yılda 225 ton üretim

YILLIK 225 TON ÜRETİM

Çekerek barajında standartlara uygun kurduğu ağ kafes sistemi ile yılda 225 ton balık üretimi gerçekleştiren Adnan Yılmaz, çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Yılmaz, "Alabalık ve somon üretiminde hamdolsun yıllık 225 ton olarak üretime devam etmekteyiz" dedi.

Denizi olmayan şehir, Avrupa'ya balık gönderiyor! Yılda 225 ton üretim

YOZGAT'TAN AVRUPA'YA GÖNDERİLİYOR

Çekerek barajında toplam üretim kapasitesinin üç bin ton olduğu ve kendilerinin 225 ton alabalık ve somon üretimi yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Karadeniz bölgesine somon adayı olarak balık yetiştiriyoruz. Anlaşmalı bir şekilde Karadeniz'e Karadeniz'den de 'ya balık gönderiyoruz. Ağırlık olarak Avrupa ülkeleri ve en çok da Rusya ve Japonya balıklarımızı tercih edilmekte. Ayrıca fabrika anlaşmalı çalıştığımız balıklarımız yine Avrupa ülkelerine gidiyor. Ama bizim birinci önceliğimiz çalıştığımız fabrika ve firma Danimarka'ya gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borsada manipülasyon soruşturması! 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Zengin olmak isteyenler dikkat! İslam Memiş yatırımcılara formülü açıkladı
ETİKETLER
#avrupa
#ihracat
#balıkçılık
#Çekerek Barajı
#Balık Üretimi
#Alabalık
#Somon
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.