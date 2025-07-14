Denizi olmayan şehir, Avrupa'ya balık gönderiyor! Yılda 225 ton üretim

Denize kıyısı olmayan Yozgat'ın Çekerek ilçesinden Danimarka başta olmak üzere Avrupa'nın birçok kentine balık ihraç ediliyor. Yılda 225 ton üretim ile Yozgat, balık ticaretinde Avrupa ülkelerinin uğrak noktası...

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 1996-2004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek barajının 2011 yılında hizmete girmesiyle balıkçılık yöre halkının en önemli geçim kaynaklarından biri oldu. Balıkçılar, baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemiyle yılda üç bin tona kadar balık üretimi yapıyor.

YILLIK 225 TON ÜRETİM

Çekerek barajında standartlara uygun kurduğu ağ kafes sistemi ile yılda 225 ton balık üretimi gerçekleştiren Adnan Yılmaz, çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Yılmaz, "Alabalık ve somon üretiminde hamdolsun yıllık 225 ton olarak üretime devam etmekteyiz" dedi.

YOZGAT'TAN AVRUPA'YA GÖNDERİLİYOR

Çekerek barajında toplam üretim kapasitesinin üç bin ton olduğu ve kendilerinin 225 ton alabalık ve somon üretimi yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Karadeniz bölgesine somon adayı olarak balık yetiştiriyoruz. Anlaşmalı bir şekilde Karadeniz'e Karadeniz'den de Avrupa'ya balık gönderiyoruz. Ağırlık olarak Avrupa ülkeleri ve en çok da Rusya ve Japonya balıklarımızı tercih edilmekte. Ayrıca fabrika anlaşmalı çalıştığımız balıklarımız yine Avrupa ülkelerine gidiyor. Ama bizim birinci önceliğimiz çalıştığımız fabrika ve firma Danimarka'ya gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.