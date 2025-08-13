Dev bankadan TL analizi: Temelleri zayıf kalmaya devam ediyor

Alman bankacılık devi Commerzbank, Türkiye'nin cari işlemler dengesindeki kötüleşme, TL'nin temel göstergelerinin zayıf kaldığını ortaya koyuyor. Commerzbank'tan Tatha Ghose'nin bir notunda belirtildiği üzere, Mayıs ayındaki toparlanmaya rağmen sermaye akışlarının cansız kalması, döviz rezervleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Ekonomist, Türkiye'nin uzun süredir devam eden makroekonomik dengesizliklerinin yeniden dikkat çektiğini; özellikle yüksek faiz oranlarının enflasyon üzerindeki etkisini ortadan kaldıran güçlü hanehalkı tüketiminin öne çıktığını belirtti. Ghose, bu dengesizliklerin ve tutarsız cari işlemler performansının, liranın temel göstergelerinde herhangi bir iyileşme olmadığını gösterdiğini vurguladı.