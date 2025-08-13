Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Dev bankadan TL analizi: Temelleri zayıf kalmaya devam ediyor

Dev banka Commerzbank'a göre, Türkiye'nin son cari işlemler dengesi verilerindeki kötüleşme, liranın temel göstergelerinin zayıf kaldığını ortaya koydu. Haziran ayında cari açık beklentilerin üzerinde 2,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dev bankadan TL analizi: Temelleri zayıf kalmaya devam ediyor
KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 16:41

Alman bankacılık devi Commerzbank, 'nin cari işlemler dengesindeki kötüleşme, TL'nin temel göstergelerinin zayıf kaldığını ortaya koyuyor. Commerzbank'tan Tatha Ghose'nin bir notunda belirtildiği üzere, Mayıs ayındaki toparlanmaya rağmen sermaye akışlarının cansız kalması, üzerindeki baskıyı artırdı.

Dev bankadan TL analizi: Temelleri zayıf kalmaya devam ediyor

Ekonomist, Türkiye'nin uzun süredir devam eden makroekonomik dengesizliklerinin yeniden dikkat çektiğini; özellikle yüksek faiz oranlarının üzerindeki etkisini ortadan kaldıran güçlü hanehalkı tüketiminin öne çıktığını belirtti. Ghose, bu dengesizliklerin ve tutarsız cari işlemler performansının, liranın temel göstergelerinde herhangi bir iyileşme olmadığını gösterdiğini vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özel okullara sıkı denetim! Yemek, etüt, servis, ders kitapları ücretleri mercek altında
Velilere kötü haber! Servis ücretlerine zam geliyor
ETİKETLER
#türkiye
#faiz oranları
#döviz rezervleri
#Enflasyon
# Ekonomi
#Tl Bozdurma
#Commerzbank
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.