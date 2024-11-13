Devreden KDV alacağı için yasal düzenleme olacak mı? Anayasaya uygunluğu tartışılıyor

13 Kasım 2024 16:19 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 17:03

Devreden KDV alacağı ile ilgili sorunlar devam ediyor. Yaşanan sorunların çözümü için yapılan yasal düzenlemenin Anayasaya uygunluğu tartışılıyor. Mükellefler daha önce devreden KDV’lerini süresiz olarak indirebiliyorlardı. Yeni durumda bu indirim 5 yıl ile sınırlandı. Düzenlemenin Anayasada yer alan mülkiyet hakkına aykırılık taşıdığı belirtildi.

KDV'ye yeni düzenleme!10 bin liradan 50 bin liraya yükseldi

KDV'ye yeni düzenleme!10 bin liradan 50 bin liraya yükseldi

Devreden KDV’nin; mükelleflerin devletten alacağı olduğu, bunun iade edilmesi gerektiği yıllardır yazılan, iş dünyasınca sıklıkla dile getirilen bir konuydu. 1985 yılından bugüne KDV mükellefiyeti bulunan bir mükellefin, 1985 yılında yüklendiği KDV’yi 2024 yılında indirebilmesi mümkündü. Bu husus mükelleflerin devreden KDV’sinin takibini güçleştirmekte ve devreden KDV’nin iadesinin yapıldığı işlemlerde haksız KDV iadelerine sebebiyet veriyordu. 7524 sayılı Kanun 02/08/2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kanunla durum değişti.

DEVREDEN KDV ALACAĞI SORUNU

Devreden KDV alacağı ile ilgili sorunlar devam ediyor.

7524 sayılı Kanun 02/08/2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kanunla; beş takvim yılı süresince indirim yoluyla giderilemeyen KDV artık indirim konusu yapılamayacak, sonraki döneme devreden KDV hesabından çıkarılarak özel bir hesaba alınacak, özel hesaba alınan bu KDV, üç yıl içinde mükellefler tarafından yapılacak talep üzerine, Vergi Usul Kanununda düzenlenen zamanaşımı süreleri ile bağlı olmaksızın talep tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapılacak vergi incelemesi sonucunda incelemenin tamamlandığı yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek. Bu suretle talepte bulunulmayan KDV ise gider yazılamayacak.

Ekonomim'de yer alan habere göre, KDV mükelleflerinin ödediği KDV ile tahsil ettiği KDV arasındaki farkın mahsup edilemeyen kısmının alacak devretmesi uygulamasında yaşanan sorunların çözümü için yapılan yasal düzenlemenin Anayasaya uygunluğu tartışılıyor.

7524 sayılı yasa uyarınca 5 takvim yılında indirim veya mahsubu mümkün olmayan KDV, yapılacak vergi incelemesinin ardından vergi matrahından indirilecek. Bu durum mükellefin devletten alacağını 5 yıl sonra ve faizsiz olarak yüzde 25’ini tahsil edebilmesi anlamına geliyor.

Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ Kurucu Ortakları Nazmi Karyağdı ve Bülent Taş tarafından yapılan analizde, bunun 5 yılın sonunda sadece vergi matrahından indirilebilmesinin devletten olan alacağın sadece yüzde 25’inin tahsil edilebilmesi anlamına geldiği belirtildi.

Analizde, uygulamanın Anayasanın mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin hükümlerine aykırı olduğu belirtilirken, 5 yıldan fazla devreden KDV’nin mükellefe iade edilmesi gerektiği vurgulandı.