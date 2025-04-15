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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Diplomayı rafa kaldırıp baba mesleğine yöneldi! Kendi işinin patronu oldu: Şimdi kazancına yetişilmiyor

Manisa’da yaşayan genç bir girişimci, kamu sektöründeki mühendislik kariyerini geride bırakıp tarıma dayalı üretimle kendi başarı yolunu çizdi. Yerli ve yabancı pazarlara ürün gönderen girişimci bugün 50 kişiye istihdam sağlayarak bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

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Diplomayı rafa kaldırıp baba mesleğine yöneldi! Kendi işinin patronu oldu: Şimdi kazancına yetişilmiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 15:16

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunu olan 37 yaşındaki Ünlü, kamu sektöründe mühendis olarak geçirdiği yılların ardından radikal bir kararla hayatına yeni bir yön verdi. İki yıl önce memleketine dönerek baba mesleği olan çiftçiliğe adım atan Ünlü, geleneksel tarımı modern üretim teknikleriyle birleştirerek yeni bir girişime imza attı.

Diplomayı rafa kaldırıp baba mesleğine yöneldi! Kendi işinin patronu oldu: Şimdi kazancına yetişilmiyor

KATMA DEĞERLİ ÜRETİMLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Tarım sektöründe farklı bir girişim yapmak isteyen ve bu niyetle yola çıkan Ünlü, bölgesinde yetişen meyve ve sebzeleri kurutarak gıda ve pastacılık sektörüne yönelik hammadde üretimine başladı. Katma değerli üretim anlayışıyla yola çıkan genç girişimci, hem yerel kaynakları değerlendirdi hem de istihdam sağlayarak bölgesine katkı sunuyor.

TKDK DESTEĞİYLE ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRDI

Ünlü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan hibelerden yararlanarak hayalini büyüttü. Manisa İl Koordinatörlüğü aracılığıyla hazırladığı proje ile 3,6 milyon liralık destek almaya hak kazandı. Bu destek sayesinde 940 metrekarelik kapalı alana sahip modern bir üretim tesisi kurdu ve üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

Diplomayı rafa kaldırıp baba mesleğine yöneldi! Kendi işinin patronu oldu: Şimdi kazancına yetişilmiyor

KADIN İSTİHDAMINA ÖNCELİK

Yeni tesiste domates, elma, çilek, armut, incir, kavun ve dut gibi birçok meyve ve sebze kurutularak hem sağlıklı atıştırmalık olarak pazara sunuluyor hem de sanayiye hammadde olarak tedarik ediliyor. Günlük 10 ton üretim kapasitesine ulaşan işletmede yaklaşık 50 kişi çalışıyor. Ünlü, özellikle kadın istihdamına verdikleri önemi vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla 50 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Bu ekibin tamamı bölge halkından ve büyük bir kısmı kadınlardan oluşuyor. Mavi yaka çalışanlarımızın tamamı kadın. Onlara istihdam sağlamak ve üretimde aktif rol almalarını desteklemek bizim için çok değerli."

Diplomayı rafa kaldırıp baba mesleğine yöneldi! Kendi işinin patronu oldu: Şimdi kazancına yetişilmiyor

GLOBAL BİR TÜRK MARKASI OLMAK

Bugün yurt içi ve yurt dışındaki pek çok firmaya düzenli olarak ürün tedarik eden Ünlü, girişimcilik serüveninin meyvelerini toplamaya başladı. Uzun vadeli hedefinin ise sadece yerel değil, küresel çapta tanınan, nitelikli ve katma değerli ürünler üreten güçlü bir Türk markası olmak olduğunu vurgulayan Ünlü, "Bölgesel üretimden uluslararası marka olmaya giden bu yolculukta sağlam adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kuru meyve hangileri?
Kayısı, incir, goji berry, hurma ve üzüm doğal yöntemlerle kurutulmasıyla öne çıkar.
ETİKETLER
#Manisa
#Genç Girişimci
#Tarım Teknolojileri
#Tarım Desteği
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#Sürdürülebilir Tarım
#Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
#Ekonomi
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