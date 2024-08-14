Doğrulanmış ilan düzenlemesi için son tarih belli oldu! İşte uygulamaya dair tüm detaylar

14 Ağustos 2024 12:54 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 13:07

Son dakika | TÜİK açıkladı: Konut satışlarında temmuz artışı! Türkiye'den en fazla konut alan yabancılar belli oldu

Son dakika | TÜİK açıkladı: Konut satışlarında temmuz artışı! Türkiye'den en fazla konut alan yabancılar belli oldu

Ticaret Bakanlığı emlak piyasalarında fiyatları etkileyecek ilanları önlemek adına 15 Eylül tarihinden itibaren “doğrulanmış ilan" düzenlemesini hayata geçirecek. Buna göre emlak satmak isteyenler e-Devlet üzerinden emlakçısını yetkilendirebilecek. Emlak piyasalarını ilgilendiren düzenlemeyle ilgili tüm detaylar belli oldu.

YETKİ BELGESİ OLMAYANA İZİN YOK

Uygulamaya göre, konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.

Bakanlıktan konuya ilişkin ilgili sivil toplum kuruluşlarına gönderilen yazıya göre, söz konusu düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla yetki belgesiz emlak işletmeleri ilan girişi yapamayacak.

Yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin, herhangi bir yaptırıma uğramaması için belge alması zorunlu. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile ilgili çalışmalar 15 Eylül’e kadar tamamlanacak.

Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda, "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde bir logoya veya ibareye yer verilecek. Sistem 1 Ocak 2025'ten itibaren tamamen devreye alınacak.

Sistemin detayları şu şekilde:

Aynı taşınmaza ilişkin, birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi mümkün olacak.

,İlan platformlarında aynı taşınmaza ilişkin başka ilan bulunması durumunda, diğer ilana ait fiyat bilgilerini içeren kısa yollara veya linklere yer verilecek.

e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkün olacak, fakat yetkilendirmenin iptali halinde ilan otomatik olarak yayımdan kalkmayacak.

İlanın yenilenmesi durumunda yetkilendirmeye ilişkin sorgulamalar tekrar gerçekleştirilecek.

Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olacak, verilen yetkinin süresi taşınmaz sahibince aynı ekrandan uzatılabilecek.

KİRALIK İLANLAR İÇİN ZORUNLU

EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Günlük kiralık taşınmazlar ile henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı konut projeleri, gecekondu vasfındaki taşınmazlar gibi herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazlar uygulamaya dahil olmayacak.

Tapusu bulunmayan taşınmazlara ilişkin ilanlar, platformlarda yer alabilecek ancak bu taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde, taşınmazın tapu kaydının olmadığına ilişkin bir işaretleme yapılacak ve bu durum ilanda da belirtilecek.

İl, ilçe, ada ve parsel bilgileri, değiştirilemeyecek şekilde ilanda yer alacak, ancak mahalle bilgisi değiştirilebilir nitelikte olacak.

Uygulama devreye alındığı anda yayımda olan ilanlar kalmaya devam edecek. Yayımdaki ilanların yenilenmesi durumunda ise EİDS üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek.