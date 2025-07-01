Dolar alarm veriyor: 1973'ten bu yana böyle bir düşüş görülmedi!

ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif ticaret politikalarından kısmen geri adım atması ve Wall Street’te toparlanma sinyallerine rağmen, doların değer kaybı hız kesmedi. Amerikan para birimi, 2025’in ilk yarısında yüzde 10’dan fazla düşerek son yarım yüzyılın en sert yıl başlangıcını yaşadı. Böyle bir düşüş en son, ABD'nin doların altınla bağını kopardığı 1973 yılında görülmüştü.

TRUMP ETKİSİ VE GÜVEN EROZYONU

Doların zayıflamasının ardında, Trump yönetiminin yüksek gümrük tarifeleri ve daha içe kapanık bir dış politika çizgisiyle küresel düzene müdahale etme girişimleri yatıyor. Bu adımlar, enflasyon baskısı ve artan kamu borçlarıyla birleşerek ABD'nin küresel ekonomik liderliğine duyulan güveni sarsıyor.

Standard Chartered’ın G10 Döviz Araştırmaları Küresel Başkanı Steve Englander, "Zayıf ya da güçlü dolar mesele değil. Asıl mesele, dünyanın sizin politikalarınıza nasıl tepki verdiğidir," diyerek durumu özetledi.

DOLAR DÜŞERKEN, YAŞAM MALİYETİ YÜKSELİYOR

Doların değer kaybı, Amerikalılar için yurt dışına seyahati daha pahalı hale getirirken, ABD’ye yapılacak yabancı yatırımları da daha az cazip kılıyor. Bu da hükümetin borçlanma planlarını zorlaştırabilir. Zayıf dolar, ihracatı desteklese de ithalatı pahalılaştırıyor ve bu da iç pazarda fiyat baskısını artırıyor. Ancak ticaret savaşlarının belirsizliği, bu etkilerin klasik kalıplardan sapmasına yol açıyor.

PİYASALARDA PANİK VE GÜVENSİZLİK

Başkan Trump’ın sürpriz şekilde açıkladığı yüksek tarifeler, yatırımcıları alarma geçirdi. Bu adımların enflasyonist etkiler oluşturabileceği ve faizlerin uzun süre yüksek kalmasına neden olabileceği endişesi, piyasaları derinden etkiledi. Gümrük tarifelerinin ekonomik istikrarı tehdit etmesi, ABD varlıklarının güvenli liman olma algısını da zedeledi.

Analistlere göre, Trump’ın politikaları ABD'nin "istisnai" konumunu yitirerek sıradanlaşması yönünde bir kaygı doğurdu.

KÜRESEL SERMAYE ABD DIŞINA YÖNELEBİLİR

Artan tarifeler, ithalatı azaltarak dolar talebini de düşürüyor. Bu, ABD dışındaki piyasalara sermaye akışını hızlandırabilir. Nitekim Avrupa borsalarında yükseliş görülürken, dolar bazında bu kazançların daha da değerli hale geldiği dikkat çekiyor. Örneğin Stoxx 600 endeksi yüzde 15 yükselirken, dolar karşısındaki kazanç yüzde 23’e ulaştı.

GÜVENLİ LİMAN ROLÜNÜ KAYBETMEYE BAŞLADI

Genellikle kriz dönemlerinde güvenli liman olarak görülen dolar, bu rolünü kaybetmeye başladı. Artan belirsizlik ortamında yatırımcılar alternatif varlıklara yöneliyor. BlackRock’tan Rick Rieder, “Tam anlamıyla bir dolarsızlaşma senaryosu hâlâ uzak olabilir, ancak artan kamu borcu bu riski güçlendiriyor” uyarısında bulundu.