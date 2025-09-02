Döviz piyasalarında yön arayışı sürüyor. Haftanın ve ayın açılışında yatırımcılar, özellikle dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere majör para birimlerinin performansını yakından izliyor. Peki yeni haftanın ve yeni ayın ilk gününde, yani 2 Eylül 2025 Salı sabahı itibarıyla döviz piyasalarında son tablo ne? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 2 Eylül 2025 güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatları:

2 EYLÜL 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,1487 TL

Satış: 41,1558 TL

2 EYLÜL 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 48,1243T

Satış: 48,2122 TL

2 EYLÜL 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,6992 TL

Satış: 55,7289 TL

2 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI