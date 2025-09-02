Menü Kapat
Editor
 | Suat Vilgen

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 2 Eylül 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatları

Dolar kuru haftanın ikinci işlem gününde sınırlı yükseliş görünümünde. Euro ve sterlin tarafında dalgalı seyir dikkat çekiyor. İşte 2 Eylül 2025 Salı sabahı itibarıyla güncel döviz kurları…

Suat Vilgen
02.09.2025
saat ikonu 06:35
02.09.2025
saat ikonu 06:38

Döviz piyasalarında yön arayışı sürüyor. Haftanın ve ayın açılışında yatırımcılar, özellikle , euro ve sterlin başta olmak üzere majör para birimlerinin performansını yakından izliyor. Peki yeni haftanın ve yeni ayın ilk gününde, yani 2 Eylül 2025 Salı sabahı itibarıyla döviz piyasalarında son tablo ne? bugün ne kadar oldu? İşte 2 Eylül 2025 güncel ; dolar, euro, sterlin fiyatları:

2 EYLÜL 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,1487 TL

Satış: 41,1558 TL

2 EYLÜL 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 48,1243T

Satış: 48,2122 TL

2 EYLÜL 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,6992 TL

Satış: 55,7289 TL

2 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

