İstanbul
Döviz piyasalarında yön arayışı sürüyor. Haftanın ve ayın açılışında yatırımcılar, özellikle dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere majör para birimlerinin performansını yakından izliyor. Peki yeni haftanın ve yeni ayın ilk gününde, yani 2 Eylül 2025 Salı sabahı itibarıyla döviz piyasalarında son tablo ne? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 2 Eylül 2025 güncel döviz kurları; dolar, euro, sterlin fiyatları:
Alış: 41,1487 TL
Satış: 41,1558 TL
Alış: 48,1243T
Satış: 48,2122 TL
Alış: 55,6992 TL
Satış: 55,7289 TL