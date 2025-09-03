Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 3 eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları

Haftanın üçüncü işlem gününe girilirken döviz kurlarında dengeli ancak temkinli bir görünüm öne çıkıyor. Özellikle dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere majör para birimlerinin performansı, yatırımcıların odağında yer alıyor. Dolar sınırlı ve istikrarlı şekilde yükselişini sürdürürken, euro dünkü geri gelişin ardından yeni güne yukarı yönlü başladı. Sterlin kurunda ise küçük bir düşüş eğilimi gözleniyor. Peki 3 Eylül 2025 Çarşamba sabahında döviz cephesinde son fiyatlar nasıl? İşte 3 eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları:

3 EYLÜL 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,1670 TL

Satış: 41,1731 TL

3 EYLÜL 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,8613 TL

Satış: 47,9741 TL

3 EYLÜL 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,0709 TL

Satış: 55,1105 TL

3 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI