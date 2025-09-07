Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Ekonomi
 7 Eylül 2025

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 7 Eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları

Haftan sonu itibarıyla döviz piyasaları temkinli seyrini sürdürüyor. Dolar kuru kademeli yükseliş eğilimiyle öne çıkarken, euro toparlanma işaretleri veriyor. Sterlin tarafında ise sınırlı dalgalanma dikkat çekiyor. İşte 7 Eylül 2025 Pazar sabahı itibarıyla güncel döviz kurları…

Döviz kurları hafta sonu itibarıyla dengeli fakat temkinli bir görünümde. Özellikle dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere majör para birimlerinin performansı, yatırımcıların yakın takibinde. Dolar sınırlı ve istikrarlı yükselişini korurken, euro hafta içindeki hareketliliğin ardından yeni güne yukarı yönlü başladı. Sterlin kurunda ise küçük çaplı dalgalanmalar göze çarpıyor. Peki 7 Eylül 2025 Pazar sabahında döviz cephesinde son fiyatlar nasıl? İşte güncel döviz kurları:

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 7 Eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları
7 EYLÜL 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,1891 TL

Satış: 41,2856 TL

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 7 Eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları

7 EYLÜL 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 48,3102TL

Satış: 48,4340 TL

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 7 Eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları

7 EYLÜL 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,6719 TL

Satış: 55,48210 TL

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 7 Eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları

7 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 7 Eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları

