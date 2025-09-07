Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 7 Eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları

İstanbul
Döviz kurları hafta sonu itibarıyla dengeli fakat temkinli bir görünümde. Özellikle dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere majör para birimlerinin performansı, yatırımcıların yakın takibinde. Dolar sınırlı ve istikrarlı yükselişini korurken, euro hafta içindeki hareketliliğin ardından yeni güne yukarı yönlü başladı. Sterlin kurunda ise küçük çaplı dalgalanmalar göze çarpıyor. Peki 7 Eylül 2025 Pazar sabahında döviz cephesinde son fiyatlar nasıl? İşte güncel döviz kurları:
Alış: 41,1891 TL
Satış: 41,2856 TL
Alış: 48,3102TL
Satış: 48,4340 TL
Alış: 55,6719 TL
Satış: 55,48210 TL