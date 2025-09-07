Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 7 Eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları

Döviz kurları hafta sonu itibarıyla dengeli fakat temkinli bir görünümde. Özellikle dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere majör para birimlerinin performansı, yatırımcıların yakın takibinde. Dolar sınırlı ve istikrarlı yükselişini korurken, euro hafta içindeki hareketliliğin ardından yeni güne yukarı yönlü başladı. Sterlin kurunda ise küçük çaplı dalgalanmalar göze çarpıyor. Peki 7 Eylül 2025 Pazar sabahında döviz cephesinde son fiyatlar nasıl? İşte güncel döviz kurları:

7 EYLÜL 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,1891 TL

Satış: 41,2856 TL

7 EYLÜL 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 48,3102TL

Satış: 48,4340 TL

7 EYLÜL 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,6719 TL

Satış: 55,48210 TL

7 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI