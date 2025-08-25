Dolar kuru yükselişini sürdürüyor! İşte 25 Ağustos 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro, sterlin fiyatı

Küresel ekonomideki dalgalanmalar, merkez bankalarının kararları ve Türkiye ekonomisine ilişkin açıklanan veriler döviz piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Son günlerde sınırlı artış ve düşüşlerle dalgalı bir görüntü çizen dolar, euro ve sterlin 25 Ağustos Pazartesi sabahına da hareketli başladı. Yatırımcılar, majör para birimlerinin yön arayışını sürdürdüğü bu süreçte kurlardaki son rakamları yakından takip ediyor.
Haftanın ilk işlem gününde finansal piyasalarda dengeli bir tablo öne çıkıyor. 25 Ağustos 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla dolar sınırlı yükseliş gösteriyor. Buna karşın diğer majör para birimleri euro ve sterlin ise Türk lirası karşısında küçük düşüşle günü açtı. Peki bugün dolar kaç TL, euro ve sterlin fiyatı ne kadar? İşte günün ilk rakamları...
Alış: 40,9299 TL
Satış: 41,0109 TL
Alış: 47,9317 TL
Satış: 48,0398 TL
Alış: 55,3159 TL
Satış: 55,4400 TL