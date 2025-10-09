Dolar ve Euro'da son durum ne? İşte 9 Ekim 2025 döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin fiyatı

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte 9 Ekim 2025 Çarşamba 2025 Döviz Kuru...

9 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

DOLAR NE KADAR OLDU?

ABD Doları: 41,70 (Alış) - 41,73 (Satış)

EURO NE KADAR OLDU?

EURO: 48,69 (Alış) - 48,75 (Satış)

STERLİN NE KADAR OLDU?

STERLİN: 55,98 (Alış) - 56,26 (Satış)

