Dolar yükselişe geçti, Euro düşüşte! İşte 3 Kasım 2025 döviz kurları: Dolar ve euro fiyatı

Alım-satım yapan vatandaşlar ve yatırımcıların gözü kulağı güncel döviz kurlarında. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Yeni haftada dolar kuru yükselişe geçerken, Euro'da düşüş yaşandı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 3 Kasım güncel fiyatlar...

3 KASIM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

ABD Doları: 42.05 (Alış) - 42.08 (Satış)

EURO: 48.51 (Alış) - 48.57 (Satış)

STERLİN: 55.11 (Alış) - 55.39 (Satış)