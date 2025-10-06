Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Dolardaki değer kaybını fırsata çevirdiler

Yatırımcılar, doların zayıflamasını fırsata çevirdi. "Değer kaybı" stratejisiyle altın ve Bitcoin'e yönelim hızla artarken, JPMorgan verileri güçlü fon girişlerine işaret ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 13:59

ABD Doları son aylarda zayıf bir performans sergilerken, yatırımcılar bu durumu avantaja çevirmeye başladı. Piyasada "değer kaybı işlemi" olarak bilinen strateji, altın ve ’e yoğun talep getirdi. ABD’deki hükümetin kapanması süreci de bu eğilimi daha da körükledi.

ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

MarketWatch’un aktardığına göre, “değer kaybı işlemleri” ilk kez Kasım 2024’teki ABD başkanlık seçimleri öncesinde bireysel yatırımcıların radarına girmişti. Şimdi ise Washington’daki bütçe kriziyle yeniden gündemde.

Cuma günü Comex borsasında aralık vadeli altın, ons başına 3.908,90 dolarla yeni bir rekor kırdı. Bu, yılın 41’inci rekoru oldu. Bitcoin de hafta sonunda kısa süreliğine 125.000 doların üzerine çıkarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.

Doların diğer büyük para birimlerine karşı performansını ölçen ICE Dolar Endeksi, aynı gün %0,1 gerilerken yıl genelinde %10’a yakın değer kaybı yaşadı.

Dolardaki değer kaybını fırsata çevirdiler

"KALICI ETKENLER" TRENDE YÖN VERİYOR

Uzmanlara göre bu stratejinin gücü, geçici gelişmelerden çok kalıcı ekonomik dinamiklerden geliyor. konusundaki belirsizlik, yüksek bütçe açıkları ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik endişeler, yatırımcıları itibari paralardan uzaklaştırıyor.

Northwestern Mutual’dan Matt Stucky, "Altın ve Bitcoin bu yıl inanılmaz bir ivme yakaladı. Reel faizlerin düşmesi ve faiz indirimlerinin yeniden başlaması, bu hareketi destekledi" dedi.

Ancak Stucky'ye göre, bu sadece geçici bir rüzgâr değil:

"Bugünkü kapanma, aslında siyasi sistemdeki derin işlevsizliklerin bir yansıması. Yüksek kamu borcu ve kalıcı bütçe açıkları, değer kaybı işlemini destekleyen en önemli unsurlar."

Dolardaki değer kaybını fırsata çevirdiler

FONLAR ALTIN VE BİTCOİN'E AKIYOR

JPMorgan stratejistlerinin raporuna göre, üçüncü çeyrekte hem altın hem de Bitcoin ETF’lerine güçlü girişler oldu. Özellikle 2 Nisan’da Başkan Donald Trump’ın gümrük vergilerini açıklamasının ardından Bitcoin ETF’lerine olan talep temmuz sonuna kadar sürdü. Ağustosta ise altın fonları toparlanarak Bitcoin’le arayı kapattı.

Veriler, bireysel yatırımcıların bu trende öncülük ettiğini, kurumsal yatırımcıların da son dönemde sürece dahil olduğunu gösteriyor. Kurumsallar, hem altın hem Bitcoin vadeli işlemlerinde pozisyonlarını artırdı.

Dolardaki değer kaybını fırsata çevirdiler

'DİJİTAL ALTIN' DÖNEMİ

Citi analisti Alex Saunders, Bitcoin’in artık yatırımcı gözünde “dijital altın” olarak görüldüğünü belirterek, iki varlık arasındaki güçlü korelasyona dikkat çekti. Saunders, “Yatırımcı ilgisi devam edecek. Bitcoin için 12 aylık hedefimiz 181.000 dolar” dedi.

Öte yandan TCW Group’un eski baş stratejisti Komal Sri-Kumar, uzun vadede tercihini altından yana kullanıyor: “Para birimlerine olan güven azalıyor, altına olan ilgi artıyor. ABD’de faizlerin düşmesi enflasyonu tetikleyebilir. Bu da altının yükselişini sürdürür.”

Fon yöneticisi Jeff Muhlenkamp ise tabloya daha temkinli yaklaşıyor. Portföyünün yüzde 18’ini altına ayırdığını belirten Muhlenkamp, “ABD’nin sorunu yapısal bütçe açıkları. Bu kolay kolay çözülmeyecek, dolayısıyla dolardaki değer kaybı uzun süreli olabilir” diyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için manipülasyon alarmı! İslam Memiş: Zengin olma hayali kurmayın
Yeni rakamlar belli oldu! 1 milyon liranın bir günlük getirisi ne kadar?
ETİKETLER
#dolar kuru
#altın fiyatları
#enflasyon
#bitcoin
#abd ekonomisi
#Değer Kaybı Işlemi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.