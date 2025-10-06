Dolardaki değer kaybını fırsata çevirdiler

ABD Doları son aylarda zayıf bir performans sergilerken, yatırımcılar bu durumu avantaja çevirmeye başladı. Piyasada "değer kaybı işlemi" olarak bilinen strateji, altın ve Bitcoin’e yoğun talep getirdi. ABD’deki hükümetin kapanması süreci de bu eğilimi daha da körükledi.

ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

MarketWatch’un aktardığına göre, “değer kaybı işlemleri” ilk kez Kasım 2024’teki ABD başkanlık seçimleri öncesinde bireysel yatırımcıların radarına girmişti. Şimdi ise Washington’daki bütçe kriziyle yeniden gündemde.

Cuma günü Comex borsasında aralık vadeli altın, ons başına 3.908,90 dolarla yeni bir rekor kırdı. Bu, yılın 41’inci rekoru oldu. Bitcoin de hafta sonunda kısa süreliğine 125.000 doların üzerine çıkarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.

Doların diğer büyük para birimlerine karşı performansını ölçen ICE Dolar Endeksi, aynı gün %0,1 gerilerken yıl genelinde %10’a yakın değer kaybı yaşadı.

"KALICI ETKENLER" TRENDE YÖN VERİYOR

Uzmanlara göre bu stratejinin gücü, geçici gelişmelerden çok kalıcı ekonomik dinamiklerden geliyor. Enflasyon konusundaki belirsizlik, yüksek bütçe açıkları ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik endişeler, yatırımcıları itibari paralardan uzaklaştırıyor.

Northwestern Mutual’dan Matt Stucky, "Altın ve Bitcoin bu yıl inanılmaz bir ivme yakaladı. Reel faizlerin düşmesi ve faiz indirimlerinin yeniden başlaması, bu hareketi destekledi" dedi.

Ancak Stucky'ye göre, bu sadece geçici bir rüzgâr değil:

"Bugünkü kapanma, aslında siyasi sistemdeki derin işlevsizliklerin bir yansıması. Yüksek kamu borcu ve kalıcı bütçe açıkları, değer kaybı işlemini destekleyen en önemli unsurlar."

FONLAR ALTIN VE BİTCOİN'E AKIYOR

JPMorgan stratejistlerinin raporuna göre, üçüncü çeyrekte hem altın hem de Bitcoin ETF’lerine güçlü girişler oldu. Özellikle 2 Nisan’da Başkan Donald Trump’ın gümrük vergilerini açıklamasının ardından Bitcoin ETF’lerine olan talep temmuz sonuna kadar sürdü. Ağustosta ise altın fonları toparlanarak Bitcoin’le arayı kapattı.

Veriler, bireysel yatırımcıların bu trende öncülük ettiğini, kurumsal yatırımcıların da son dönemde sürece dahil olduğunu gösteriyor. Kurumsallar, hem altın hem Bitcoin vadeli işlemlerinde pozisyonlarını artırdı.

'DİJİTAL ALTIN' DÖNEMİ

Citi analisti Alex Saunders, Bitcoin’in artık yatırımcı gözünde “dijital altın” olarak görüldüğünü belirterek, iki varlık arasındaki güçlü korelasyona dikkat çekti. Saunders, “Yatırımcı ilgisi devam edecek. Bitcoin için 12 aylık hedefimiz 181.000 dolar” dedi.

Öte yandan TCW Group’un eski baş stratejisti Komal Sri-Kumar, uzun vadede tercihini altından yana kullanıyor: “Para birimlerine olan güven azalıyor, altına olan ilgi artıyor. ABD’de faizlerin düşmesi enflasyonu tetikleyebilir. Bu da altının yükselişini sürdürür.”

Fon yöneticisi Jeff Muhlenkamp ise tabloya daha temkinli yaklaşıyor. Portföyünün yüzde 18’ini altına ayırdığını belirten Muhlenkamp, “ABD’nin sorunu yapısal bütçe açıkları. Bu kolay kolay çözülmeyecek, dolayısıyla dolardaki değer kaybı uzun süreli olabilir” diyor.