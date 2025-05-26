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 | Bengü Sarıkuş

Doların saltanatı sarsılıyor: 70’ten fazla ülke ABD para birimini bırakıyor

ABD Doları’nın küresel ticaretteki hakimiyetine karşı büyük bir meydan okuma başladı. ASEAN’dan BRICS’e, Avrupa’dan Afrika’ya kadar onlarca ülke doları terk ediyor, yerel para birimlerine yöneliyor.

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Doların saltanatı sarsılıyor: 70’ten fazla ülke ABD para birimini bırakıyor
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 17:36

Dünya ekonomisinde taşlar yerinden oynuyor. 70’ten fazla ülke, uluslararası ticarette ABD Doları’ndan uzaklaşmak için adımlar atıyor. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bu dönüşümün öncülerinden biri. Yerel para birimiyle ticaret anlaşmaları artarken, alternatif ödeme sistemleri de hızla devreye alınıyor. Avrupa'da ise Merkez Bankası yetkilileri, Fed'e olan bağımlılığı sorgulamaya başladı bile.

Doların saltanatı sarsılıyor: 70’ten fazla ülke ABD para birimini bırakıyor

BRICS CEPHESİNDEN SERT HAMLE

BRICS ülkeleri de doların küresel baskısını kırmak için ciddi bir çaba içinde. İran ve Rusya, artık aralarındaki tüm ticareti ruble ve riyal ile yapıyor. Çin ise yuan kullanımını küresel ölçekte yaygınlaştırmak için agresif bir politika izliyor. Brezilya, Çin ile yuan ve real üzerinden ticaret yapmaya başladı. Üstelik Çin, ASEAN ile kurduğu yeni hızlı finansman mekanizmasında da ilk kez yuan’ı devreye sokarak tarihi bir adıma imza attı.

Doların saltanatı sarsılıyor: 70’ten fazla ülke ABD para birimini bırakıyor

AVRUPA DA BU DALGANIN İÇİNDE

Dolar bağımlılığı artık sadece gelişmekte olan ülkelerin değil, Avrupa’nın da gündeminde. Avrupa Merkez Bankası, piyasa krizlerinde dolara duyulan güvenin sorgulanması gerektiğini düşünüyor. Rabobank’tan Jane Foley’ye göre, Trump’ın uyguladığı korumacı politikalar bu süreci hızlandırıyor: “İronik ama, ABD’nin kendi politikaları dünyayı dolardan uzaklaştırıyor.”

Doların saltanatı sarsılıyor: 70’ten fazla ülke ABD para birimini bırakıyor

AFRİKA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU KENDİ YOLUNDA

Afrika ülkeleri de parasal egemenlik için ciddi adımlar atıyor. Tanzanya, yerel işlemlerde yabancı para kullanımını yasakladı. Gana, petrol alımlarını artık altınla ödüyor. Nijerya ise BRICS’e ortak oldu ve yerel para birimiyle ticarete açık olduğunu duyurdu. Öte yandan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri de sınır ötesi işlemlerinin yüzde 85’ini dolar yerine kendi para birimleriyle yaparak dolarsızlaşmada öncü oldu.

Doların saltanatı sarsılıyor: 70’ten fazla ülke ABD para birimini bırakıyor

DOLARIN GELECEĞİ SORGULANIYOR

Uzmanlara göre bu eğilim sadece politik bir tercih değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluk. Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesi, dolara olan güveni daha da zedeledi. Goldman Sachs ve Deutsche Bank gibi devler, doların değer kaybının sürebileceği uyarısında bulunuyor. Trump’ın vergi tasarısının ABD borcunu 5 trilyon dolar artırma ihtimali ise durumu iyice karmaşıklaştırıyor.

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