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 | Banu İriç

Düğünlerin ilk dans şarkılarına ve oyun havalarına da sıra geldi! Müzik çalan herkesin kapısı çalınacak

Yıllardır eğlencenin vazgeçilmez adresi olan düğün salonlarında çalınan şarkılar, şimdi telif tartışmasının odağında. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), berber ve kuaförlerden sonra rotayı düğün salonlarına çevirdi.

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Düğünlerin ilk dans şarkılarına ve oyun havalarına da sıra geldi! Müzik çalan herkesin kapısı çalınacak
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 19:17

Berber ve kuaförlerde çalınan müzikler için telif alınması gerektiği yönündeki açıklamasıyla gündem olan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), şimdi de düğün salonları ve toplu taşıma araçlarını hedef alıyor. MESAM Başkanı Recep Ergül, bu alanlarda kullanılan müzikler için de yasal haklarını arayacaklarını duyurdu.

Düğünlerin ilk dans şarkılarına ve oyun havalarına da sıra geldi! Müzik çalan herkesin kapısı çalınacak

Habertürk’te yer alan habere göre, Recep Ergül, Türkiye’nin telif toplama konusunda uluslararası sıralamada oldukça gerilerde olduğunu ancak son yıllarda kaydedilen ilerlemeyle 39. sıraya yükseldiğini belirtti. Buna rağmen bazı sektörlerin hâlâ hiçbir telif ödemediğine dikkat çekti.

“TOPLU TAŞIMA VE DÜĞÜN SALONLARI HİÇ ÖDEME YAPMIYOR”

Ergül, şehirler arası otobüslerde eğlence sistemleri ve müzik yayınlarının yaygın olmasına rağmen bu hizmetlerden telif alınmadığını söyledi. Aynı şekilde düğün salonlarının da müzik yayını yapmasına karşın ödeme yapmadığını belirten Ergül, bu durumun yargı kararlarındaki çelişkilerden kaynaklandığını ifade etti.

“Bir mahkeme, düğün salonlarının kamuya açık alanlar olduğunu ve ticari faaliyet yürüttükleri için telif ödemesi gerektiğini belirtirken, aynı yargı kolunun başka bir kararı tam tersini söylüyor. Bu çelişkiler, yıllardır süren emeği geriye götürebiliyor” dedi.

Düğünlerin ilk dans şarkılarına ve oyun havalarına da sıra geldi! Müzik çalan herkesin kapısı çalınacak

BERBERLER İÇİN GÜNLÜK 16 TL’LİK ÜCRET

Son dönemde kuaför ve güzellik salonlarına yönelik telif tartışmalarıyla gündeme gelen MESAM, berberlerden günlük 16 TL’ye denk gelen bir ücret talep edildiğini aktardı. Bu tutarın yıllık maksimum 6 bin TL’ye ulaştığını ancak küçük esnaf için daha düşük bedellerin geçerli olduğunu vurgulayan Ergül, “Bir mahalle berberinden 12 koltuklu bir kuaförle aynı miktarda ücret alınması zaten söz konusu değil. Kazanç ve alan farkı göz önünde bulunduruluyor” dedi.

“RADYODAN ÇALMAK DA TELİF GEREKTİRİR”

Toplu taşıma araçlarında radyodan müzik çalınmasının da telif kapsamına girdiğini söyleyen Ergül, “Birçok işletme ‘biz müziği radyodan açıyoruz, bize ne’ diyor ama o radyoların müzik yayınlayabilmesi için bizden lisans alıyorlar. O yayın kamuya açık bir ortamda çalındığında ayrı bir telif doğar. Bu kişisel dinleme değil, kamusal bir yayındır” ifadelerini kullandı.

YURTDIŞINDA TÜRK MÜZİĞİ KULLANILIYOR AMA TELİF ALINAMIYOR

MESAM Başkanı ayrıca, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelerde Türkçe müziklerin yaygın olarak kullanıldığını ancak bu ülkelerde telif toplama ve denetleme mekanizmalarının zayıf olması nedeniyle tek kuruş telif geliri elde edilemediğini de sözlerine ekledi.

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ETİKETLER
#toplu taşıma
#Mesam
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#Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği
#Telif Toplama
#Uluslararası Sıralama
#Yargı Kararları
#Radyo Yayın
#Ekonomi
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