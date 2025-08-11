Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Dünya Bankası'ndan İstanbul'a 650 milyon dolarlık afet desteği

Dünya Bankası, İstanbul'un afetler için acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen İstanbul Dirençlilik Projesi'ne yönelik 650 milyon dolarlık krediye onay verdi.

Dünya Bankası'ndan İstanbul'a 650 milyon dolarlık afet desteği
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 12:07

tarafından yapılan açıklamaya göre, Dirençlilik Projesi, "acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi", "kamu binalarının dirençliliğinin artırılması", "teknik yardım ve kurumsal güçlendirme" ile "şarta bağlı acil durum müdahalesi" olmak üzere 4 temel alana odaklanıyor. Banka tarafından söz konusu projeye yönelik 650 milyon dolarlık finansman onaylandı.

Dünya Bankası'ndan İstanbul'a 650 milyon dolarlık afet desteği

Projeyle, 250 acil sağlık hizmetleri istasyonu, iki arama ve kurtarma merkezi, 19 itfaiye istasyonu ve orman yangını tespit kulesinin içinde yer aldığı kritik acil durum müdahale altyapısının inşası finanse edilecek.

Dünya Bankası'ndan İstanbul'a 650 milyon dolarlık afet desteği

PROJEDE HANGİ DONATILAR VAR?

Proje çerçevesinde yurtlar, yaşlı bakım tesisleri ve toplum merkezleri gibi 50 kamu binası, yüksek ve iklim dirençliliği standartlarına uygun yapılacak.

Dünya Bankası'ndan İstanbul'a 650 milyon dolarlık afet desteği

Bu kapsamda, kurumsal kapasite oluşturma ve uzun vadeli yatırım ihtiyaçlarına yönelik planlama konularında İstanbul il yönetimine ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimine (İPKB) destek sağlanacak.

Dünya Bankası'ndan İstanbul'a 650 milyon dolarlık afet desteği

ACİL DURUM HAZIRLIK KAPASİTESİ GÜÇLENİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, söz konusu projenin İstanbul ekonomisinin korunması kapsamında hayati önem taşıdığını belirterek, "Türkiye, acil durum hazırlık kapasitesini güçlendirip kamu altyapısını modernize ederek en stratejik illerinden biri için daha güvenli bir gelecek inşa ediyor. Ülke, afet müdahale kapasitelerini artırırken kritik kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası'ndan İstanbul'a 650 milyon dolarlık afet desteği

Proje liderlerinden Salih Buğra Erdurmuş da amaçlarının, afetler sırasında kritik kamu hizmetlerinin işlemeye devam etmesi olduğunu bildirerek, "Bu doğrultuda, kritik kamu binalarının afetlerin hemen sonrasında toplulukları destekleyen dirençli güvenlik üssü işlevi görebilmesi için kendi kendine yeterliliklerini destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
#iklim değişikliği
#İstanbul
#Deprem
#Dünya Bankası
#Acil Durum Hazırlık
#Kamu Yapıları
#Ekonomi
