Dünya devinin parası bitti: Kapı kapı gezip borç arayacak

16 Ekim 2024 02:00 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 16:05

ABD'li havacılık devi Boeing, finansal kayıpların ardından nakit sıkıntısı çekiyor. Dev şirket büyük bankalar ve Wall Street'ten dolar almak için harekete geçti.

ABD'li havacılık devi Boeing​, yıllardır yaşadığı operasyonel ve güvenlik sorunları ile finansal kayıpların ardından şimdi de nakit sıkıntısıyla boğuşuyor. Şirket, büyük bankalardan ve Wall Street'ten milyarlarca dolar toplamak için harekete geçti.

10 MİLYAR DOLAR BORÇ​ ALACAKLAR

Yapılan açıklamada, Boeing’in bir banka konsorsiyumundan 10 milyar dolar borç alacağı duyuruldu. Bunun yanı sıra şirket, hisse ve borç senedi satışlarıyla 25 milyar dolar daha toplamayı planladığını belirtti.

İŞÇİLERLE SIKINTI BÜYÜYOR

Son altı yılda Boeing'in borcu hızla arttı. Şirketin temel faaliyet kayıpları 33 milyar doları aşarken, 33 bin işçinin katıldığı bir aylık grev ticari uçak üretimini neredeyse durma noktasına getirdi. Boeing, işçi sendikası IAM (Uluslararası Makineciler Birliği) ile görüşmelere geçtiğimiz hafta son verdi ve yeni bir müzakere planı olmadığını açıkladı.

ÇALIŞANLARI İŞTEN ÇIKARACAKLAR

Boeing'in yeni CEO'su Kelly Ortberg, geçtiğimiz Cuma günü dünya çapındaki 171 bin çalışanın %10'unu işten çıkarma planlarını duyurdu. Şirketin kredi notu ise "junk bond" (çöp tahvil) seviyesinin hemen üzerine kadar düştü. Hal böyleyken şirketin borçlanma maliyetleri daha da artacak.

Son altı yılda Boeing, büyük krizlerden kurtulamadı. En acı olaylardan biri, iki 737 Max kazasında 346 kişinin hayatını kaybetmesi oldu. Şirket, bu kazalardan dolayı ABD Federal Havacılık İdaresi'ni (FAA) yanlış bilgilendirdiğini kabul etti ve 487 milyon dolara kadar ceza ödemeyi kabul etti. Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri, bu cezanın yeterli olmadığını savunuyor.

Ayrıca, Boeing çalışanları ve ihbarcılar, şirketin üretim süreçlerinde güvenlik ve kalite yerine kârı öncelik haline getirdiğini açıkladı. Bu durum, Ocak ayında Alaska Havayolları'na ait bir 737 Max uçağında meydana gelen olayla yeniden gündeme geldi. Uçuş sırasında bir kapı tapası yerinden fırladı ve uçakta büyük bir delik açıldı. Neyse ki olayda ciddi bir yaralanma olmadı, ancak federal soruşturmalar başlatıldı. Yapılan incelemelerde, uçakta bu kapıyı yerinde tutması gereken dört cıvatanın eksik olduğu tespit edildi.

GREV, DEV ŞİRKETE SON DARBEYİ VURDU

IAM grevi, Boeing'in karşılaştığı son darbe oldu. Geçtiğimiz ay şirket ve sendika liderliği, işçilere dört yıllık sözleşme süresince %25 zam verilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak işçiler bu teklifi reddederek greve gitti. Boeing'in zammı %30'a çıkarma teklifi de sendika tarafından kabul görmedi.