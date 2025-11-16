Dünyanın en iyi havalimanları listesi açıklandı! Listede Türkiye’den de bir havalimanı yer aldı

Havayolu seyahatleri artık sadece bir yolculuk değil, havalimanında başlayan ve biten entegre bir deneyimdir. Bu deneyimin kalitesini belirleyen temel unsur ise, terminal konforundan güvenlik süreçlerinin hızına, alışveriş olanaklarından aktarma kolaylığına kadar havalimanının sunduğu hizmet standardıdır. Milyonlarca yolcunun oylarıyla belirlenen Skytrax "Dünyanın En İyi Havalimanları" listesi, 2025 yılı için küresel mükemmeliyetin haritasını bir kez daha gözler önüne serdi. Listede, teknolojiyi ve konforu birleştiren Asya merkezlerinin liderliği devam ederken, İstanbul Havalimanı gibi stratejik hub'lar da sıralamada hızla yükseldi.