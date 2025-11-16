Menü Kapat
Dünyanın en iyi havalimanları listesi açıklandı! Listede Türkiye'den de bir havalimanı yer aldı

Kasım 16, 2025 11:00
1
Dünyanın en iyi havalimanları listesi açıklandı! Listede Türkiye'den de bir havalimanı yer aldı

Kasım 16, 2025 11:00

Havacılıkta mükemmeliyetin adresi olan havalimanları açıklandı. Skytrax'ın 2025 yılı yolcu anketlerine göre, Singapur Changi zirvedeki yerini korurken, Körfez ve Uzak Doğu merkezleri rekabeti artırdı. İstanbul Havalimanı (IGA), operasyonel verimlilik ve konfor ile birçok Avrupa devini geride bırakarak ilk 15 içindeki yerini sağlamlaştırdı. İşte yolcu deneyimini en üst seviyeye taşıyan o 20 küresel merkez.

2
Havayolu

Havayolu seyahatleri artık sadece bir yolculuk değil, havalimanında başlayan ve biten entegre bir deneyimdir. Bu deneyimin kalitesini belirleyen temel unsur ise, terminal konforundan güvenlik süreçlerinin hızına, alışveriş olanaklarından aktarma kolaylığına kadar havalimanının sunduğu hizmet standardıdır. Milyonlarca yolcunun oylarıyla belirlenen Skytrax "Dünyanın En İyi Havalimanları" listesi, 2025 yılı için küresel mükemmeliyetin haritasını bir kez daha gözler önüne serdi. Listede, teknolojiyi ve konforu birleştiren Asya merkezlerinin liderliği devam ederken, İstanbul Havalimanı gibi stratejik hub'lar da sıralamada hızla yükseldi.

3
SKYTRAX'A GÖRE DÜNYANIN EN İYİ 20 HAVALİMANI (2025)

SKYTRAX'A GÖRE DÜNYANIN EN İYİ 20 HAVALİMANI (2025)

İşte yolcuların oylarıyla belirlenen ve küresel mükemmeliyeti temsil eden 20 havalimanı:

  1. Singapur Changi: Listenin tartışmasız lideri. Terminal içi şelaleleri, sinema salonları ve geniş dinlenme bölgeleriyle, yolcu deneyimini bir sonraki seviyeye taşır.

4
Doha

Doha Hamad: Katar'ın ana kapısı. Ultra modern tasarımı, geniş perakende alanları ve aktarma yolcularına sunduğu lüks hizmetlerle hızla zirveye tırmanmıştır.

5
Tokyo Haneda

Tokyo Haneda: Tokyo'nun merkezi havalimanı. Dakikliği, üstün hizmet kalitesi ve şehir merkezine olan yakınlığıyla bilinir.

6
Seul Incheon

Seul Incheon: Güney Kore'nin teknoloji gücünü yansıtır. Hızlı, verimli güvenlik süreçleri ve yolcu konforuna odaklanmış modern yapısıyla tanınır.

7
Tokyo Narita

Tokyo Narita: Japonya'nın bir diğer güçlü havalimanı. Terminal içindeki düzen, temizlik ve Japon misafirperverliğini sunmasıyla üst sıralarda yer alıyor.

8
Hong Kong

Hong Kong: Asya'nın en önemli lojistik ve finans merkezlerinden biri olarak operasyonel gücüyle öne çıkmaktadır.

9
Paris CDG

Paris CDG (Charles de Gaulle): Avrupa'nın en yoğun hub'larından biri. Son yıllarda yapılan büyük yeniliklerle yolcu hizmet kalitesini artırmıştır.

10
Roma

Roma Fiumicino: İtalya'nın ana kapısı. Yolcu deneyimi ve tesis konforuyla dikkat çeken, sürekli gelişen bir havalimanıdır.

11
Münih

Münih: Almanya'nın en iyi havalimanlarından biri. Verimliliği, temizliği ve transit yolcular için sunduğu konforlu bekleme alanlarıyla öne çıkar.

12
Zürih

Zürih: İsviçre'nin mükemmeliyetçi yaklaşımını yansıtır. Dakiklik, düzen ve yüksek hizmet standartlarıyla bilinir.

13
Dubai

Dubai: Lüks perakende ve geniş terminal olanaklarıyla tanınan Dubai, uluslararası aktarma trafiğinde kilit rol oynar.

14
Helsinki-Vantaa

Helsinki-Vantaa: Kuzey Avrupa'nın verimlilik ve İskandinav tasarımıyla öne çıkan havalimanıdır.

15
Vancouver

Vancouver: Kuzey Amerika'nın en iyi havalimanlarından biri olarak, yerel kültürü yansıtan tasarımı ve hizmet kalitesiyle listeye girmiştir.

16
Viyana

Viyana: Orta Avrupa'nın önemli hub'larından biri olarak, temizliği ve konforuyla listeye girmiştir.

17
Melbourne

Melbourne: Avustralya'nın en iyi havalimanlarından biri olarak, modern hizmetleriyle listede yerini almıştır.

18
Centrair Nagoya

Centrair Nagoya (Japonya): Japonya'nın yüksek hizmet kalitesini yansıtan bir diğer güçlü havalimanıdır.

19
Kopenhag

Kopenhag: İskandinav tasarımını ve operasyonel verimliliğini yansıtır.

20
Amsterdam

Amsterdam Schiphol: Avrupa'nın en işlek hub'larından biri olmasına rağmen, operasyonel zorluklara rağmen listenin sonlarına doğru yer almıştır.

21
Bahreyn

Bahreyn Havalimanı: Orta Doğu'nun yükselen yıldızlarından biri olarak, modern terminaliyle listeyi tamamlamıştır.

İstanbul Havalimanı (IGA), kısa sürede 14. Sırada yer alarak küresel havacılık devleri arasında ne kadar hızlı yükseldiğini kanıtladı. Modern altyapısı, devasa terminal alanı ve Türk Hava Yolları'nın (THY) küresel rota ağıyla olan sinerjisi, İstanbul'u Avrupa'nın en önemli ve en çok tercih edilen hub'larından biri haline getirdi. Bu başarı, Türkiye'nin havacılık sektörüne yaptığı devasa yatırımın ve hizmet kalitesine verilen önemin bir sonucudur.

22
HAVALİMANINI "EN İYİ" YAPAN TEMEL FARKLAR

HAVALİMANINI "EN İYİ" YAPAN TEMEL FARKLAR

Skytrax'ın değerlendirmesi, sadece terminalin büyüklüğüne değil, yolcunun check-in anından uçağa binişine kadar yaşadığı her aşamaya odaklanır. En iyi havalimanlarını diğerlerinden ayıran temel kriterler şunlardır:

Süreç Hızı: Pasaport, güvenlik ve bagaj teslimi gibi yorucu süreçlerin ne kadar hızlı ve akıcı yönetildiği.

Tesis Kalitesi: Dinlenme alanlarının (lounge'lar), temizliğin, yeme-içme ve alışveriş seçeneklerinin çeşitliliği.

Aktarma Verimliliği: Hub (merkez) havalimanlarında uçak değiştiren yolcuların minimum yürüme mesafesiyle maksimum kolaylığa erişimi.

İnsan Dokunuşu: Personelin yardımseverliği ve profesyonelliği.

